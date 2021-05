À Ceuta, des habitants viennent en aide aux migrants menacés d'expulsion vers le Maroc

Malgré les renforts envoyés depuis le continent européen, les organisations d'aide humanitaire à Ceuta continuent d'être débordées face à l'afflux de migrants dans l'enclave espagnole. Une situation qui a poussé des particuliers à intervenir afin de leur venir en aide. Reportage.

Plus de 8 000 migrants sont arrivés ces derniers jours dans l'enclave espagnole de Ceuta et 6 000 d'entre eux ont été refoulés vers le Maroc voisin. Sans ressources, des centaines de mineurs et d'adultes errent dans les rues de Ceuta, faute d'avoir trouvé de l'aide auprès des associations humanitaires débordées par le nombre de personnes à assister.

Dans ce contexte, une véritable chaîne de solidarité s'est mise en place sur les hauteurs de la ville, dans un quartier défavorisé de Ceuta. Depuis le début de la semaine, plusieurs centaines de migrants se retrouvent dans une maison où, grâce aux habitants, ils peuvent prendre leur douche, se nourrir et récupérer des vêtements.

Malgré cette aide fournie par des particuliers, les migrants sont toujours menacés d'expulsion par les autorités espagnoles. Ils risquent jusqu'à cinq ans d'interdiction d'entrée dans l'espace Schengen.

