Eurovision 2021 : le chanteur du groupe italien vainqueur ne s'est pas drogué

Les organisateurs de l'Eurovision ont innocenté, lundi, le chanteur du groupe italien Måneskin, après un test de dépistage de drogue qui s'est avéré négatif. La diffusion d'une vidéo, dans laquelle on voyait le vainqueur du concours imiter la prise de cocaïne en direct pendant la compétition musicale, avait déclenché une vive polémique.

Le chanteur du groupe italien Måneskin, qui a remporté l'Eurovision 2021, ne s'est pas drogué, a assuré l'organisateur du concours, lundi 24 mai, indiquant que le test de dépistage s'était avéré négatif.

"Aucune consommation de drogue n'a eu lieu (...) et nous considérons que l'affaire est close", a indiqué l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER) dans un communiqué, après un début de polémique. Le chanteur italien Damiano David a accepté de se soumettre à un test de dépistage de drogue après la diffusion d'une vidéo dans laquelle on le voit s'abaisser et toucher une table avec son nez, en pleine compétition samedi à Rotterdam, une posture assimilée par certains à une prise de cocaïne. Ces images ont été vues en direct à travers le monde.

L'UER a indiqué que le résultat du test, qui a été effectué "plus tôt dans la journée" de lundi, s'est avéré être "négatif". En outre, l'organisation basée à Genève a procédé, à la demande de la délégation italienne, "à un examen approfondi des faits, notamment en vérifiant toutes les séquences vidéo disponibles".

"Nous sommes alarmés par le fait que des spéculations inexactes conduisant à des 'fake news' ont assombri l'esprit et le résultat de l'événement et ont injustement affecté le groupe de musique", a par ailleurs souligné l'UER. "Nous souhaitons féliciter Måneskin une fois de plus et leur souhaiter un grand succès. Nous nous réjouissons de travailler avec notre membre italien Rai pour produire un Concours Eurovision spectaculaire en Italie l'année prochaine", a ajouté le communiqué.

La France réclamait une "totale transparence"

L'Italie, qui caracolait en tête des favoris, a remporté le concours musical Eurovision 2021, devant la Française Barbara Pravi et le Suisse Gjon's Tears, grâce à la performance puissante des rockeurs du groupe Måneskin.

La France avait demandé lundi une "totale transparence" dans la polémique, tout en assurant qu'elle ne déposera pas de réclamation.

Barbara Pravi, arrivée 2e avec "Voilà", meilleur classement français depuis 30 ans, s'est également montrée détachée par rapport à la polémique autour des Italiens. "Ce qui est réel, c'est que ce sont des gens qui ont été élus et par le public et par le jury. Après, s'ils se droguent, s'ils ont mis leur slip à l'envers ou machin... Ce n'est pas mon problème", a-t-elle commenté dimanche soir sur France 2.

