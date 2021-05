Le sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine fixé au 16 juin à Genève

Le président américain Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine se rencontreront le 16 juin à Genève. © Éric Baradat, Pavel Golovkin, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Les présidents américain Joe Biden et russe Vladimir Poutine se rencontreront le 16 juin à Genève, en Suisse, selon la Maison blanche et le Kremlin. Ce sommet bilatéral sera consacré aux tensions diplomatiques entre Moscou et Washington.