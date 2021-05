Attentats de Catalogne en 2017 : trois accusés écopent de peines de prison de 8 à 53 ans

Le boulevard Las Ramblas à Barcelone, le 17 août 2020, lors du troisième anniversaire des attentats terroristes de 2017 dans la capitale catalane et à Cambrils, qui ont fait 16 morts. © Josep Lago, AFP

Trois membres d'une cellule jihadiste responsable de deux attaques en août 2017 à Barcelone et à Cambrils ont été condamnés, jeudi, par la justice espagnole à des peines de 53, 46 et huit ans de prison, qui ont fait au total 13 morts et plus de 100 blessés.