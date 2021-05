L'actu en dessin : Alexandre Loukachenko, pirate de l’air

Une fausse alerte à la bombe, un MiG, un détournement d'un avion de ligne dans le but d'arrêter un opposant politique qui risque désormais la peine de mort dans son pays, c'est cette histoire qui a fait la une des médias du monde entier et inspiré cette semaine le dessinateur suisse Chappatte.

Dimanche 23 mai, un avion de ligne de la compagnie aérienne Ryanair, reliant les villes d’Athènes et de Vilnius, a été détourné par un avion de chasse vers Minsk, capitale de la Biélorussie – sous prétexte d’une alerte à la bombe.

À son bord, le journaliste biélorusse Roman Protassevitch, opposant du régime d’Alexandre Loukachenko (et qualifié de terroriste par ce dernier), a été arrêté.

Tandis que la Russie soutient son allié biélorusse, l’Europe a immédiatement réagi en fermant son espace aérien à la Biélorussie en guise de sanction et demande, avec les États-Unis, une enquête urgente à l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Patrick Chappatte est caricaturiste et bédéiste-reporter. Il signe chaque semaine des dessins à la une du quotidien genevois Le Temps, dessine pour The International New York Times, Neue Zürcher Zeitung et contribue également à Yahoo! France. Ses dessins sont repris dans la presse internationale.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

