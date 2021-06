Après l’Otan, Joe Biden rencontre les dirigeants de l’UE pour raviver les liens

Au lendemain du sommet de l’Otan, Joe Biden rencontre mardi les dirigeants de l’Union européene, avec qui il souhaite renforcer la coopération dans les domaines du commerce, de la lutte contre le Covid-19 ainsi que du changement climatique.

Publicité Lire la suite

Une rencontre pour raviver les liens transatlantiques, mises à mal par la présidence Trump. Le président américain Joe Biden rencontre, mardi 15 juin, les dirigeants de l'Union européenne afin d'apaiser les tensions commerciales et de lutter conjointement contre le Covid-19 et le changement climatique.

L'entretien prévu à Bruxelles entre le locataire de la Maison blanche, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel, devrait aussi servir à affirmer la solidarité de l'Occident face aux défis représentés par la Russie et la Chine.

Dans la foulée du sommet du G7 puis du sommet de l'Otan, il s'agit pour Joe Biden d'une nouvelle opportunité pour redonner place au multilatéralisme après les tumultes des quatre années de mandat de Donald Trump.

Un projet de communiqué devant être publié à l'issue des discussions entre le président américain et les dirigeants de l'exécutif européen souligne que ceux-ci ont "une occasion et une responsabilité (...) de protéger la population, de lutter contre le changement climatique et de faire front pour la démocratie et les droits de l'homme".

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du premier premier voyage international de Joe Biden, qui s'achèvera, mercredi 16 juin, par un entretien avec le président russe Vladimir Poutine, à Genève.

Avec Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne