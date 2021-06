L'actu en dessin : le match de boxe Joe Biden vs Vladimir Poutine

Illustration du dessinateur américain Kal, qui compare les rencontres entre Vladimir Poutine et les présidents américains George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump et Joe Biden.

La première rencontre tant attendue entre Joe Biden et Vladimir Poutine, le 16 juin à Genève, a inspiré les caricaturistes, qui s’en sont donné à cœur joie pour illustrer les nombreuses tensions entre Washington et Moscou.

Une rencontre hautement symbolique dans un contexte de forte tension. Le 16 juin, le monde entier avait les yeux rivés sur Genève où s’est tenue la première rencontre entre le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine.

Très critique du Kremlin depuis son arrivée à la Maison Blanche, Joe Biden s’oppose à la Russie sur de nombreux dossiers dont l’emprisonnement de l’opposant Alexeï Navalny, l’annexion de la Crimée, la Biélorussie ou bien encore la Chine.

Si le nouveau président américain est bien décidé à marquer sa différence avec Donald Trump, à qui l'on prêtait une certaine proximité avec Vladimir Poutine, il n'est pas le premier président américain à avoir maille à partir avec le dirigeant russe, comme le souligne le dessinateur américain Kal.

Aucune annonce concrète n’est ressortie de la rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine et le scepticisme demeure profond entre les deux dirigeants, qui ont néanmoins accepté de s’asseoir autour de la table et d’y poser les sujets de désaccord.

