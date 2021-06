Journée mondiale du réfugié : 82,4 millions de personnes déracinées à travers le monde

Le monde compte quelques 82,4 millions de personnes réfugiées ou déplacées selon l'ONU. Chaque année, le 20 juin, la Journée mondiale du réfugié met en lumière la situation des personnes contraintes de fuir leur pays d’origine pour échapper à un conflit ou à la persécution.

Journée mondiale du réfugié : l'exode des maliens au Burkina Faso 02:13

Le thème de cette année appelle à une plus grande inclusion de ces personnes dans les systèmes de santé, d’éducation et du sport.

Dans son rapport annuel publié vendredi, le HCR a indiqué que le nombre de personnes forcées de fuir leur foyer en raison de conflits, de persécutions et d'atteintes aux droits de l'homme a doublé au cours de la dernière décennie.

Le statut de réfugié est reconnu en application de la Convention de Genève de 1951, pour des personnes qui craignent d'être persécutées dans leurs pays d'origine du fait de leur race, religion, opinions politiques etc.

Journée mondiale du réfugié : focus sur le Refugee Food Festival 04:46

La France a reçu quelque 95 600 demandes d'asile en 2020, selon l'Office de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), l'organe chargé d'attribuer le statut de réfugié.

Les principaux pays d'origine des demandeurs sont l'Afghanistan, le Bangladesh, le Pakistan, la Guinée, la Turquie et la Côte d'Ivoire.

Avec Reuters et AFP

