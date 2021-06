Guerre des Balkans : verdict attendu à la Haye pour deux chefs espions serbes

Jovica Stanisic (à gauche) et Frank Simatovic (à droite) lors de leur premier procès devant le TPIY à la Haye aux Pays-Bas, le 30 mai 2013. © Martijn Beekman, AP

Le verdict est attendu, mercredi, pour deux figures clé du régime nationaliste de Slobodan Milosevic, à nouveau jugées pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à la Haye aux Pays-Bas. Ils sont mis en cause pour leur rôle dans l'organisation et le financement de groupes paramilitaires qui ont semé la terreur et la mort après l'implosion de la Yougoslavie, en 1991.