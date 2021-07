L'actu en dessin : le Covid-19 tue la liberté de la presse

La crise sanitaire actuelle a entravé la liberté de la presse dans de nombreux pays du globe, alimentant dans le même temps la désinformation. Une situation que dénonce le dessinateur de presse Gado.

La pandémie de Covid-19 a fragilisé la liberté de la presse au sein de nombreux régimes répressifs, alimentant mécaniquement la désinformation. C'est en substance ce que suggère Gado, illustrateur de presse tanzanien, qui met en scène une pompe à fake news alimentée par des dictateurs pressés d'écraser des journalistes sous les rouages du pouvoir totalitaire.

Selon le rapport 2021 de Reporters sans frontières (RSF), publié en avril, la liberté de la presse est aujourd'hui "totalement ou partiellement bloquée" dans plus de 130 pays du monde. L'ONG a en effet constaté que la pandémie de Covid-19 présentait "une forme d'opportunité pour des États qui ont pu restreindre la liberté de la presse". Elle a ainsi exacerbé la répression dans les pays les plus muselés comme l'Arabie saoudite ou la Syrie.

Gado a fait ses débuts dans la caricature à l’âge de 15 ans puis il est devenu pigiste pour le Daily News, le Business Times et The Express. En 1992, il a travaillé pour le Nation Media Group et a publié ses dessins dans le Daily Nation, le journal le plus important en Afrique orientale et centrale, basé à Nairobi, au Kenya. En 1999, Gado a été élu dessinateur kenyan de l’année. Il a reçu en mai 2016, à Genève, le prix Cartooning for Peace.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

