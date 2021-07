Brexit : les orangistes nord-irlandais rappellent leur attachement au Royaume-Uni

Les traditionnelles marches orangistes des unionistes protestants de I'Irlande du Nord ont repris lundi, dans un format réduit à cause de la pandémie de Covid-19. Parmi les sujets qui inquiètent, les dispositions douanières spécifiques à l'Irlande du Nord décidées dans le cadre du Brexit.

Des milliers d'unionistes protestants ont pris part lundi 12 juillet aux traditionnelles marches orangistes en Irlande du Nord pour marquer leur attachement à la place de la province britannique au sein du Royaume-Uni, en pleines tensions suscitées par le Brexit.

Ces parades commémorent la victoire du roi protestant Guillaume III d'Orange-Nassau sur son rival catholique Jacques II en 1690. Pandémie oblige, elles se sont tenues en format réduit cette année, avec des marches plus petites organisées à plusieurs endroits, après avoir été annulées en 2020.

À Belfast, des centaines de musiciens et de membres de la société fraternelle de l'Ordre d'Orange ont défilé devant une foule agitant le drapeau britannique, l'Union Jack.

"Isolés" et "abandonnés"

Dans un climat de tension suscité par le Brexit, des participants ont dit se sentir "isolés" et "abandonnés" par les dispositions douanières spécifiques à l'Irlande du Nord décidées dans le cadre du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne (UE).

"Les unionistes sont un peu confus, ils sont un peu en colère (...) contre ce qu'ils considèrent comme la trahison du gouvernement anglais et (du Premier ministre britannique) Boris Johnson en particulier, a confié à l'AFP un participant, Bobby Rainey. "Nous nous sentons complètement isolés et le gouvernement britannique, l'Europe et la république d'Irlande complotent tous contre nous", a estimé un autre, Fraser Agnew.

Conçu pour éviter une frontière entre la province britannique et l'Irlande, membre de l'UE, qui risquerait de fragiliser la paix, le protocole nord-irlandais maintient de fait l'Irlande du Nord dans le marché unique et l'union douanière européens. Les unionistes y voient la création d'une frontière en pleine mer séparant la Grande-Bretagne et la province britannique, et militent pour l'abandon du protocole. "Le nord de Belfast dit non à une frontière dans la mer d'Irlande", pouvait-on lire sur une bannière.

Pas de débordements

Les marches n'ont toutefois pas donné lieu lundi après-midi aux débordements qui étaient redoutés après des violences en avril sur fond de grogne au sujet de ce texte.

Londres et Bruxelles ont récemment conclu un accord permettant à la Grande-Bretagne de continuer encore pour trois mois, jusqu'au 30 septembre, d'expédier de la viande réfrigérée vers la province, ce qui n'aurait normalement plus été possible.

Jeudi, le gouvernement britannique, promettant de défendre le caractère "sacré" de son marché intérieur, avait indiqué qu'il présenterait dans les deux semaines son approche pour sortir de l'impasse avec l'UE.

