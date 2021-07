Covid-19 : Londres maintient la quarantaine pour les voyageurs venant de France, même vaccinés

Pour protéger sa population des variants du Covid-19, le gouvernement britannique a annoncé vendredi le maintien d'une période d'isolement obligatoire de dix jours pour les voyageurs venant de France, même vaccinés. Le Royaume-Uni lèvera cette mesure lundi pour la plupart des autres pays d'Europe.

Les résidents du Royaume-Uni venant de France, même entièrement vaccinés contre le Covid-19, devront continuer à observer une quarantaine à leur arrivée en Angleterre, a annoncé vendredi 16 juillet le gouvernement britannique, faisant de la France une exception parmi les pays placés sur sa liste "orange".

Le gouvernement avait auparavant annoncé que les personnes entièrement vaccinées résidant au Royaume-Uni et venant de pays classés "orange", parmi lesquels de nombreuses destinations touristiques en Europe comme la France, l'Italie ou l'Espagne, n'auraient plus besoin d'observer de quarantaine à partir de lundi.

"Cependant, cela ne s'appliquera pas à la France en raison de la présence persistante de cas en France du variant Beta (du coronavirus), qui a été identifié pour la première fois en Afrique du Sud", indique le ministère de la Santé dans un communiqué.

Toute personne ayant séjourné en France au cours des dix derniers jours précédant son arrivée en Angleterre devra se mettre en quarantaine – observable dans son propre logement –, et réaliser un dépistage du Covid-19 deux jours et huit jours après son arrivée.

Cette quarantaine peut être levée avec un test optionnel réalisé cinq jours après l'arrivée. Les dépistages sont aux frais du voyageur. Les transporteurs routiers en provenance de France continueront quant à eux d'être exemptés de cette période d'isolement obligatoire.

"Nous avons toujours été clairs sur le fait que nous n'hésiterons pas à prendre des mesures rapides à nos frontières pour arrêter la propagation du Covid-19 et protéger les acquis de notre programme de vaccination réussi", a déclaré le ministre de la Santé, Sajid Javid, dans un communiqué.

Hausse des contaminations

"Avec la levée des restrictions lundi à travers le pays, nous ferons tout notre possible pour garantir que les voyages internationaux se déroulent de la manière la plus sûre possible et protéger nos frontières de la menace de variants", a-t-il poursuivi.

Un des pays les plus touchés en Europe par le Covid-19, qui y a fait plus de 128 500 morts, le Royaume-Uni voit les contaminations grimper depuis des semaines, dépassant même les 50 000 cas quotidiens vendredi, du jamais-vu depuis janvier.

Malgré ces chiffres, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé la levée de quasiment toutes les restrictions restantes en Angleterre à partir de lundi, y compris l'obligation de porter le masque ou de respecter des règles de distanciation sociale.

Il s'appuie sur le succès d'une campagne de vaccination lancée début décembre qui a permis à plus de deux tiers des adultes d'être entièrement vaccinés.

