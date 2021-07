Hongrie : une marche des fiertés à Budapest pour protester contre la loi anti-LGBT

Une Marche des fiertés a rassemblé des milliers de Hongrois, samedi à Budapest, ces derniers manifestant contre une loi interdisant l'utilisation de contenus scolaires considérés comme faisant la promotion de l'homosexualité et du changement de genre.

Publicité Lire la suite

Des milliers de Hongrois étaient attendus dans les rues de Budapest, samedi 24 juillet, dans le cadre d'une Marche annuelle des fiertés pour manifester leur soutien aux personnes LGBT et protester contre une loi interdisant l'utilisation de contenus scolaires considérés comme faisant la promotion de l'homosexualité et du changement de genre.

Le Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban, au pouvoir depuis 2010, est devenu au fil des années de plus en plus radical dans ce qu'il décrit comme un combat pour préserver les valeurs chrétiennes traditionnelles contre le libéralisme occidental.

La Commission européenne a engagé une procédure judiciaire contre le gouvernement hongrois au sujet de la nouvelle loi, entrée en vigueur ce mois-ci, que Bruxelles juge discriminatoire et contraire aux valeurs européennes de tolérance et de liberté individuelle.

Le gouvernement de Viktor Orban, qui sera confronté à des élections difficiles l'an prochain, estime que des questions telles que les droits des LGBT relèvent des gouvernements nationaux et a promis d'organiser un référendum sur la réforme.

Selon lui, la loi ne cible les homosexuels mais vise à protéger les enfants hongrois.

"Bannir les membres de la communauté LGBTQ de leur propre pays"

Les organisateurs de la marche de samedi ont appelé leurs soutiens à se dresser contre la haine et à résister aux tentatives de ceux qu'ils qualifient de "politiciens avides de pouvoir" d'intimider les personnes LGBT.

"Le passé récent a été très exigeant, angoissant et effrayant pour la communauté LGBTQ", ont-ils déclaré dans un communiqué.

"Au lieu de protéger les minorités, le gouvernement démocrate-chrétien de Fidesz (parti du premier ministre, NDLR) utilise des lois pour bannir les membres de la communauté LGBTQ de leur propre pays."

Plusieurs groupes de défense des droits civiques ont critiqué les réformes de Viktor Orban et un sondage réalisé le mois dernier par l'institut Ipsos a révélé que 46% de Hongrois soutenaient le mariage homosexuel.

Lundi, plus de 40 institutions culturelles étrangères et ambassades en Hongrie, dont celles des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Allemagne, ont publié une déclaration commune en faveur du "festival des fiertés" de Budapest.

"Préoccupés par les récents développements qui menacent le principe de non-discrimination en raison de l'orientation sexuelle ou du genre, nous encourageons des mesures dans chaque pays pour garantir l'égalité et la dignité de tous les êtres humains, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre", ont-ils déclaré.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne