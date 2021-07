Allemagne : un mort et plusieurs disparus dans une explosion sur un site de gestion de déchets

Une explosion, qui a eu lieu mardi sur un site de gestion de déchets à Leverkusen, a fait un mort, quatre disparus et plusieurs blessés, a annoncé l'opérateur du site, l'entreprise Currenta. Les autorités ont alerté les habitants d'un danger extrême.

Un employé est décédé et quatre autres sont portés disparus après l'explosion survenue mardi 27 juillet à Leverkusen, dans l'ouest de l'Allemagne, sur un site de traitement de déchets, qui a également fait 16 blessés parmi le personnel, a indiqué l'entreprise gestionnaire.

"Nous sommes profondément bouleversés par cet accident tragique et la mort d'un collaborateur", a déclaré la direction de l'entreprise Currenta dans un communiqué.

La déflagration, qui a contraint la police à fermer plusieurs routes alentour, s'est produite à 09h40 (07h40 GMT), provoquant l'incendie d'un dépôt de carburant, précise-t-il.

La cause de l'explosion et l'origine du feu sont pour l'heure inconnues. Les services d'urgence ont secouru 16 blessés, dont quatre blessés graves, a déclaré la municipalité de Leverkusen.

La population alertée de "danger extrême"

Les sirènes ont retenti et la protection civile allemande a prévenu les populations, via son application téléphonique, d'un "danger extrême". Les habitants proches du lieu du sinistre ont été invités à rester chez eux, portes et fenêtres closes.

Currenta a indiqué mener des contrôles pour déterminer si du gaz toxique s'est échappé avec l'explosion. D'épaisses colonnes de fumée noire étaient visibles au-dessus du site. Plus de 30 entreprises opèrent sur le site industriel "Chempark", dont les groupes Covestro, Bayer et Lanxess.

