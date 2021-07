Covid-19 : Paris dénonce une quarantaine "discriminatoire" en Angleterre pour les arrivées de France

Le maintien de la quarantaine obligatoire pour les voyageurs arrivant de France est une mesure "incompréhensible" et "discriminatoire", a dénoncé jeudi le secrétaire d'État français aux Affaires européennes, alors que Londres prévoit de lever dès lundi cette restriction pour les personnes en provenance des autres pays de l'Union et des États-Unis.

La France a fermement dénoncé, jeudi 29 juillet, le maintien de la quarantaine en Angleterre pour les voyageurs venus de l’Hexagone : "C'est excessif et incompréhensible sur un plan sanitaire (...) Ce n'est pas fondé scientifiquement", a déclaré Clément Beaune sur la chaîne LCI. "C'est une décision discriminatoire à l'égard des Français puisque tous les Européens, même des pays qui ont des situations sanitaires plus difficiles que la nôtre, au titre du variant Delta ou autre, ne sont plus concernés par cette quarantaine".

Les voyageurs complètement vaccinés contre le Covid-19 dans l'Union européenne et aux États-Unis seront exemptés à compter de lundi de quarantaine en Angleterre, à l'exception des arrivées en provenance de France. Londres a exclu la France "au nom du variant Beta, le fameux variant sud-africain, qui représente moins de 5 % des cas en France" et qui concerne surtout des territoires d'outre-mer comme la Réunion, peu sujets à des flux de voyageurs vers le Royaume-Uni, a déploré Clément Beaune.

Le secrétaire d'État français a aussi regretté que les frontières des États-Unis restent fermées aux voyageurs en provenance de l'UE alors que les touristes américains sont de nouveau admis en Europe. "On aurait dû, au niveau européen, garder dans notre manche l'atout de cette réciprocité pour mieux négocier avec les Américains. L'Europe globalement aurait dû mener une négociation peut-être un peu plus dure".

Tandis que les pays de l'UE ont décidé de rouvrir leurs frontières aux Américains – à condition qu'ils soient vaccinés ou qu'ils présentent un test négatif –, les voyageurs en provenance de l'espace Schengen, du Royaume-Uni et d'Irlande ne peuvent eux plus entrer aux États-Unis depuis mars 2020.

