Turquie : quatrième jour de lutte contre les feux de forêt dans le sud du pays, le bilan s'alourdit

Feux de forêt dans le village de Kacarlar près de la ville côtière méditerranéenne de Manavgat, en Turquie, le 31 juillet 2021. © AP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Le bilan des violents incendies qui sévissent depuis quatre jours sur la côte méridionale de la Turquie s'est alourdi à six morts, ont annoncé samedi les autorités. Une soixantaine de feux ont été rencensés dans 17 provinces des côtes méditerranéenne et égéenne de la Turquie, alimentés par une forte chaleur et des vents violents.