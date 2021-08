Covid-19 : l'Allemagne va proposer un rappel vaccinal à partir de septembre

Alors que les cas de Covid-19 ont augmenté au cours des dernières semaines dans le pays, laissant redouter une nouvelle vague épidémique, l'Allemagne va proposer, dès le 1er septembre, l'administration d'une dose de rappel de vaccin contre le Covid-19. Ces vaccinations seront réalisées avec l'un des vaccins à ARN messager.

L'Allemagne va proposer dès le 1er septembre l'administration d'une dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 aux populations âgées et vulnérables, ainsi qu'aux personnes qui n'ont pas reçu de vaccin à ARN messager, a décidé, lundi 2 août, le ministère de la Santé.

"Les vaccinations de rappel seront réalisées avec l'un des deux vaccins à ARN messager (Pfizer-BioNTech ou Moderna, NDLR)", indique le ministère selon lequel cette décision est "dans l'intérêt des soins de santé préventifs".

Le ministère explique s'appuyer sur des études récentes montrant que "la réponse immunitaire est réduite ou en déclin rapide après une vaccination complète contre le Covid-19" chez certaines populations, "en particulier pour les patients immunodéprimés ainsi que les personnes très âgées et celles nécessitant des soins".

À partir de septembre, ce rappel sera notamment proposé dans les maisons de retraite, les structures d'aide à l'insertion et autres hébergements accueillant des groupes vulnérables.

Les médecins traitants seront invités à faire de même auprès de leurs patients immunodéprimés.

"Au moins six mois" après la première vaccination complète

La nouvelle injection interviendra "généralement au moins six mois" après la première vaccination complète, quel que soit le type de vaccin qui a été utilisé initialement.

Un autre groupe se voit également recommander un rappel : ceux qui ont été vaccinés avec les vaccins d'AstraZeneca et Johnson & Johnson. Ils se verront proposer une dose supplémentaire d'un vaccin à ARN messager (Pfizer-BioNTech ou Moderna).

Selon ces derniers laboratoires, une dose supplémentaire assure une protection immunitaire renforcée, notamment au regard de la propagation du variant Delta hautement contagieux.

Quelques pays ont déjà adopté le principe d'un rappel vaccinal. Dans d'autres, ce sujet fait débat.

Israël administre depuis mi-juillet une troisième dose de vaccins à des patients dotés d'un faible système immunitaire sur fond de hausse des cas de Covid liée à la propagation du variant Delta.

Bien que l'Allemagne présente actuellement un taux de contamination inférieur à celui des pays voisins, les cas ont augmenté au cours des dernières semaines, laissant redouter une nouvelle vague épidémique.

Le ralentissement des vaccinations suscite également des inquiétudes, avec quelque 52 % des Allemands complètement vaccinés.

L'Institut de veille sanitaire Robert Koch a fait état, lundi, de 847 nouveaux cas d'infection et d'un décès. La moyenne journalière tourne ces dernières semaines autour de 2 000 nouveaux cas.

Depuis le début de l'épidémie, l'Allemagne a enregistré plus de 3,7 millions infections au Covid-19 et plus de 91 000 décès.

