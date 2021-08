Covid-19 : le pape François appelle à se faire vacciner, évoquant "un geste d'amour"

Le pape François lors de l'Angélus, le 15 août 2021 depuis la fenêtre de son bureau donnant sur la place Saint-Pierre au Vatican. © Andreas Solaro, AFP

Se faire vacciner contre le Covid-19 est "un acte d'amour", a plaidé mercredi le pape François en appelant tous les croyants à se faire immuniser dans un message vidéo réalisé au nom de l'organisation américaine à but non lucratif, The Ad Council, et du regroupement d'experts en santé publique, Covid Collaborative.