La Biélorussie accusée d'utiliser "l'arme migratoire" contre ses voisins de l'UE

Des migrants à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne.

Plusieurs pays de l’Union européenne ont accusé les autorités biélorusses de favoriser le passage de migrants originaires du Moyen-Orient vers la Lituanie et la Pologne. Ces deux pays, qui abritent des opposants au président biélorusse Alexandre Loukachenko, ont réagi en renforçant leurs contrôles aux frontières et en refoulant de nombreux migrants. Reportage.

Des migrants, dont certains demandeurs d’asile originaires d’Afghanistan, bloqués dans un no man’s land entre la Pologne et la Biélorussie. Ces images filmées à Usnarz Gorny scandalisent les défenseurs des Droits humains, qui dénoncent des refoulements illégaux. Les autorités polonaises et lituaniennes affirment qu’elles ne font que répliquer à la Biélorussie, qu’elles accusent d’utiliser les migrants comme des armes, en les envoyant à la frontière pleins de fausses illusions.

Notre envoyé spécial en Biélorussie a rencontré plusieurs de ces migrants originaires du Moyen-Orient, qui sont de retour à Minsk après avoir été refoulés aux frontières de l’Union européenne. Cliquez sur le lecteur vidéo ci-dessus pour regarder le reportage de Gulliver Cragg, Magdalena Chodownik et Kuba Kaminski.

