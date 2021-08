Covid-19 : l'UE instaure des restrictions pour les voyages non essentiels depuis les États-Unis

Des passagers avant leur enregistrement, à l'aéroport international de Dulles Washington, en Virginie, le 14 août 2021. © ©Daniel Slim, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 1 mn

Les pays membres de l'Union européenne se sont mis d'accord, lundi, pour retirer les États-Unis et cinq autres pays de la liste des pays jugés "sûrs" du point de vue sanitaire. Cette décision implique des contrôles accrus pour les voyages non essentiels effectués depuis ces pays et vers l'Union européenne.