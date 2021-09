Union européenne : Ursula von der Leyen détaille son agenda de sortie de crise

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, prononce mercredi son discours sur l'état de l'Union, un rendez-vous annuel permettant de présenter un bilan de l'année écoulée et de faire le point sur les défis à venir.

Publicité Lire la suite

L'Allemande Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, prononce mercredi 15 septembre son discours sur l'état de l'Union devant le Parlement européen à Strasbourg. Ce rendez-vous annuel, qui marque le début de l'année politique européenne, permet de présenter un bilan de l'année écoulée et de parler des prochains chantiers de l'institution.

Après un an et demi de pandémie, le Covid-19 doit être au centre du discours. Ursula von der Leyen doit revenir sur la gestion européenne de la crise sanitaire et économique et esquisser son agenda de sortie de crise pour l'année à venir. Elle devrait ainsi aborder longuement la question de la vaccination alors que l'UE a dépassé le seuil des 70 % d'adultes vaccinés.

Parmi les autres sujets au programme : le plan de relance économique, le numérique, le réchauffement climatique ou encore la question migratoire. "Cet événement permet de revenir sur les grandes questions et les nouvelles priorités de l’UE. C’est aussi le moment d’insister sur les priorités de l’UE tels que le Pacte vert européen ou l’ère numérique dans le cadre de la sortie de la crise et au-delà", explique la Commission européenne dans un communiqué.

Le discours, qui devrait durer plus d'une heure, sera suivi d'un débat en présence des députés européens.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne