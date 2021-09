Russie : des "dizaines de personnes" de l'entourage de Vladimir Poutine atteintes du Covid-19

© Sputnik, via Reuters

Le président russe Vladimir Poutine a dû s'isoler et annuler sa participation à plusieurs sommets après avoir appris que plusieurs membres de son entourage avaient contracté le Covid-19.

Des dizaines de personnes de l'entourage de Vladimir Poutine sont atteintes du Covid-19, a affirmé le président russe jeudi 16 septembre, l'obligeant à s'isoler. Une annonce qui illustre les difficultés de la Russie à enrayer l'épidémie.

"Dans mon entourage […] ce n'est pas une, ni deux, mais plusieurs dizaines de personnes qui sont tombées malades du Covid-19", a-t-il affirmé, lors d'une réunion par visioconférence à l'Organisation du Traité de Sécurité collective, qui tient un sommet à Douchanbé au Tadjikistan. Vladimir Poutine a ajouté qu'il allait devoir rester à l'isolement encore "plusieurs jours".

Le président isolé

Il avait révélé mardi devoir s'isoler et annuler sa participation à plusieurs sommets après avoir été en contact avec un collaborateur malade du Covid-19. Immunisé depuis près de six mois par le vaccin russe Spoutnik V, Vladimir Poutine a dit alors "espérer que tout se passera comme il se doit" et que ce vaccin "démontrera vraiment son haut niveau de protection."

Le maître du Kremlin n'avait repris que récemment les événements en public. Il y a quelques semaines encore, l'écrasante majorité de ses engagements se faisaient par vidéo et les rares personnes pouvant le rencontrer devaient se soumettre à une période d'isolement.

La Russie est l'un des États au monde où l'épidémie a fait le plus de morts, et la vaccination, sur fond de défiance à l'égard des autorités, est à la traîne. Le pays a été particulièrement endeuillé par le variant Delta, qui fait des ravages depuis le mois de juin. Selon l'agence des statistiques Rosstat, quelque 350 000 Russes étaient morts du Covid-19 à la fin juillet 2021. Selon un décompte du site Gogov, seulement 27,5 % des Russes sont totalement vaccinés à ce jour.

