Angela Merkel : la femme la plus puissante du monde est-elle une féministe ?

En 16 ans en tant que chancelière allemande, Angela Merkel est l'une des rares femmes au pouvoir dans le monde. Mais a-t-elle contribué à faire avancer la cause des Allemandes ? Selon sa biographe, la chancelière n'a pas provoqué de changements sociétaux majeurs, mais s'est contentée de les accompagner. Reste que pour les Allemandes, Angela Merkel a brisé un plafond de verre.

Première femme chancelière, Angela Merkel a tout fait pour qu'on oublie qu'elle était une femme, allant même jusqu'à se créer un uniforme : pantalon noir et toujours le même modèle de blazer, décliné en différentes couleurs. La chancelière s'est toujours gardée de mettre en avant sa féminité et a toujours refusé de devenir un symbole de la cause féministe.

Angela Merkel a brisé un plafond de verre

Elle est la femme la plus puissante au monde, et un modèle pour de nombreuses Allemandes. Au Prenzlauer Berg, le quartier bobo de Berlin où s'est rendu France 24, on vote plutôt à gauche, mais pour ces jeunes femmes, qui sont devenues adultes avec la chancelière, Angela Merkel a brisé un plafond de verre. "C'est une femme forte, souveraine, qui a su faire face", estime l'une d'elles. "Rien que le fait qu'elle soit devenue chancelière nous a montré qu'on peut tout faire en tant que femme."

Aujourd'hui, les Allemandes sont plus nombreuses à travailler, mais l'écart des salaires entre hommes et femmes atteint 18%.

Il a fallu attendre 2020, pour qu'Angela Merkel accepte un quota de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Un bilan mitigé, selon la fédération des entrepreneuses allemandes. "Nous aimerions que les femmes soient mieux représentées dans la politique, la société et les entreprises parce que c'est un facteur d'attraction important", explique Evelyne de Gruyter, la présidente de la fédération des entrepreneuses allemandes (VdU). "Plus généralement: quand on compare le système de garde d'enfants en France, à celui qu'on a en Allemagne, il y a encore du travail."

"Ce féminisme qui a émergé en Europe de l'ouest lui a toujours été étranger"

Première femme chancelière, Angela Merkel n'a pas provoqué de changements sociétaux majeurs, elle s'est contenté de les accompagner, selon sa biographe. Il a fallu attendre la toute fin de son mandat pour qu'elle se revendique féministe.

"Ce féminisme qui a émergé en Europe de l'ouest et donc en Allemagne de l'ouest, lui a toujours été étranger", explique Ursula Weidenfeld, auteure du livre "Die Kanzlerin".

"Elle a souvent dit qu'elle ne voulait pas se vanter des mérites de ces femmes qui se sont battus depuis les années 60, alors qu'elle-même n'avait pas participé à cette lutte et à ces débats."

Ainsi, si Angela Merkel n'a jamais mis en avant sa féminité, ni son féminisme, elle restera toutefois une icône pour de nombreuses femmes à travers le monde.

