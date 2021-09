Législatives en Russie : le parti de Vladimir Poutine toujours favori, mais avec une popularité en baisse

En Russie, plus de 100 millions d'électeurs sont appelés à renouveler leur Parlement, mais aussi certains de leurs conseils municipaux, régionaux et gouverneurs, le 18 septembre 2021.

Plus de 100 millions d'électeurs russes sont appelés aux urnes, samedi, pour les élections législatives, et le scrutin est joué d'avance, du fait du verrouillage du système politique russe. Néanmoins, le parti de Vladimir Poutine n'a jamais été aussi bas dans les sondages. France 24 est allé à la rencontre d'activistes de l'opposition et d'anciens soutiens du président russe. Ces derniers dénoncent le chômage et la misère dans les provinces.

Publicité Lire la suite

Deuxième journée d'un vote de trois jours en Russie. Plus de 100 millions d'électeurs sont appelés à renouveler leur Parlement, mais aussi certains de leurs conseils municipaux, régionaux et gouverneurs. Un scrutin joué d'avance dans un système verrouillé. Pourtant, Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine, qui l'emporte toujours, n'a jamais été aussi bas dans les sondages.

À Ekaterinbourg (région de Sverdlovsk, Oural russe), France 24 a rencontré des activistes de l'opposition qui font un sondage pour leur blog. "Allez-vous voter pour Russie Unie ?", demande Elena Pariy, l'une d'eux. Certains répondent que non, d'autres refusent de répondre, d'autres encore trouvent la question trop "provocante".

"On est comme des mendiants"

"L'opinion publique change radicalement, à cause notamment de la réforme des retraites et des amendements à la Constitution", explique Elena Pariy. "Et même ces subsides versés avant les élections, nombreux sont ceux qui l'ont vu comme un pot-de-vin."

"Ils ont donné 10 000 roubles aux retraités, qui doivent choisir entre s'acheter des slips ou des chaussettes avec", raconte Olga, qui voyait sa maigre retraite à venir comme un complément de revenus à ses petits boulots. À cause de la réforme, elle devra encore attendre huit ans avant de la toucher.

"Merci Poutine ! Grâce à lui, j'aurais plus vite fait d'arriver à Pékin à pied que de toucher ma retraite", poursuit-elle, en colère. "On est comme des mendiants, on achète tout en promotion. On bouffe des produits périmés parce qu'ils sont soldés."

Olga, vendeuse dans un supermarché et ex-soutien de Vladimir Poutine, a elle aussi radicalement changé d'avis. "Pendant longtemps, j'avais des lunettes roses, mais je les ai perdues peu à peu et la goutte d'eau, ça a été la réforme des retraites", dit-elle au micro de France 24. "Regardez nos provinces : les gens sombrent dans la misère et l'alcool car ils n'ont rien à faire, il n'y a pas de travail."

"On l'aime, c'est tout"

Russie Unie bénéficie malgré tout encore de nombreux soutiens. France 24 en a rencontré quelques uns, lors d'une rencontre avec Viatcheslav Vegner, candidat au Conseil régional de Sverdlovsk. "J'estime que tous ceux qui sont dans ce parti, tous, ce sont des gens qui font beaucoup pour le pays", affirme Valentina Yakova, retraitée. Celle-ci ne peut toutefois pas vraiment dire pourquoi. "On l'aime, c'est tout."

"La déception du moment n'est autre que l'attente d'avoir encore mieux. Mais le mieux est l'ennemi du bien !", affirme Viatcheslav Vegner.

Il semblerait que la stabilité prônée par Vladimir Poutine batte de l'aile. Mais le scrutin est joué d'avance.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne