À la veille des élections en Allemagne, l'extrême droite cherche à mobiliser les "antivax"

À quelques jours des élections générales allemandes, le parti d'extrême droite l'AfD espère mobiliser la frange de la population qui manifeste contre les mesures sanitaires contre le Covid-19. Reportage

"L'Allemagne, mais normale", peut-on lire en lettres capitales sur les bannières de l'Alternative pour l'Allemagne, AfD. À la traîne dans les sondages à l'approche des élections fédérales allemandes, prévues dimanche 26 septembre, ce mouvement d'extrême droite cherche à se refaire une santé en devenant le parti des anti-vaccins contre le Covid-19, et plus largement, des personnes réfractaires aux mesures de restriction contre le coronavirus.

La ville de Bautzen, dans la Saxe, fief des électeurs de l'AfD, détient ainsi un double record : c'est la circonscription où l'AfD a obtenu le plus de voix aux dernières élections, et c'est là aussi que le taux d'incidence au Covid-19 reste le plus élevé.

Des manifestations conjointes

"Je ne connais personne qui est mort du Covid-19. Par contre des gens qui ont été très malades après la vaccination ou qui en sont morts, oui", explique ainsi l'une des habitantes, auprès de France 24. "Heureusement qu'il y a l'AfD. Eux, au moins, ils sont à notre écoute. Les autres nous considèrent comme des fachos", abonde un autre.

Dans cette circonscription, le député AfD Karsten Hilse, arrivé en tête du scrutin en 2017, a toutes les chances de conserver son siège. Interrogé par France 24, il n'hésite pas à remettre en cause la gravité de la pandémie : "Selon nous, les chiffres de l'incidence sont manipulés pour faire peur à la population. C'est insupportable de voir qu'on fait tout pour faire paniquer les gens", affirme-t-il.

Chaque semaine, membres de l'AfD et anti-vaccins se retrouvent ainsi sur une route départementale de la ville pour manifester contre les mesures sanitaires.

"Un parti qui nie la réalité de la pandémie et qui alimente le rejet de la vaccination, je considère que c'est très dangereux", déplore auprès de France 24 Claus Gruhl, conseiller municipal écologiste à Bautzen.

À l'échelle nationale, seule 63,4 % de la population allemande est doublement vaccinée, loin de l’objectif affiché par le gouvernement. Et les cinq régions de l'Est, où l'AfD est le plus influent, dont en Saxe, affichent les plus bas taux de vaccination.

