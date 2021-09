Crise des sous-marins : Josep Borrell salue "un grand pas" vers une défense européenne plus forte

L'Union européenne et les États-Unis doivent travailler à "renforcer la confiance" dans leur partenariat a estimé le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.

L'Union européenne et les États-Unis doivent travailler à "renforcer la confiance" dans leur partenariat, a estimé mercredi le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Sur l'antenne de France 24, le Haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité est revenu sur la crise franco-américaine.

Publicité Lire la suite

L'Union européenne et les États-Unis doivent travailler à "renforcer la confiance" dans leur partenariat après la crise franco-américaine, a estimé mercredi le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Ce dernier était, jeudi 23 septembre, sur l'antenne de France 24 depuis le siège des Nations unies à New York pour revenir sur la crise des sous-marins.

Josep Borrell a rencontré mercredi le secrétaire d'État américain, Antony Blinken. Son homologue américain lui a assuré qu'il fallait "surmonter cette crise en augmentant la communication entre les alliés", que "l’Europe et la France ont un rôle à jouer dans l’Indo-Pacifique" et que "l'Europe doit avoir des capacités militaires propres pour renforcer l'alliance" a affirmé le chef de la diplomatie européenne sur France 24.

La sortie de crise "va prendre du temps"

Josep Borrell a par ailleurs déploré un défaut de communication entre la France et les États-Unis. Pour lui, la France a eu raison de dire que la résolution de la crise prendra du temps. "Comme l’a dit Emmanuel Macron lui-même, il faut passer de la parole aux actes. Et cela va prendre du temps", a déclaré Josep Borrell.

"Je vais moi-même me rendre à Washington au mois d’octobre pour commencer une communication stratégique permanente en matière de sécurité entre l’Europe et les États-Unis afin d'éviter que des évènements comme ceux que nous venons de vivre ne se reproduisent", a renchéri le Haut représentant sur l'antenne de France 24, réitérant l'importance de la zone indo-pacifique pour l'Union européenne.

La France est le pays qui a la présence militaire la plus importante dans la zone, mais c'est aussi un problème européen. "L'Europe a sa propre stratégie pour l'Indo-Pacifique. Nous voulons être présents car c'est une zone vitale par laquelle passe 40 % de notre commerce extérieur. L'Indo-Pacifique sera l'endroit où l'histoire va s'écrire", a-t-il déclaré.

"Un grand pas" vers une défense européenne plus forte

Josep Borrell s'est dit satisfait du fait que Joe Biden ait jugé mercredi nécessaire "que la défense européenne soit plus forte et plus performante". "Nous concevons la force européenne comme une force autonome complémentaire de l'Otan", a-t-il déclaré. Le fait que les États-Unis acceptent que les Européens aient une capacité de défense propre mais complémentaire de l'Otan est "un grand pas".

Le Haut représentant de l'Union européenne a également abordé le dossier de l'Afghanistan, ainsi que celui de la Turquie, qui doit ratifier l'Accord de Paris de lutte contre le changement climatique le mois prochain.

Sur le dossier du nucléaire iranien, Josep Borrell a déclaré que le ministre iranien s'est, certes, dit prêt à relancer le processus de Vienne "dans un délai non précisé" mais à une date proche. "Il faut pousser les deux parties pour enfin arriver à un accord qui fait partie, pour nous Européens, de notre sécurité", a-t-il ajouté.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne