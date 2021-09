Élections générales allemandes 2021

Allemagne : isolée, divisée... l'extrême droite dans l'impasse ?

Des manifestants portent une pancarte indiquant "Stop AfD" lors d'un rassemblement à Dresde, en Allemagne © John Macdougall, AFP

Texte par : Benjamin DODMAN 6 mn

Quatre ans après avoir créé la surprise, le parti d'extrême droite allemand, l'AfD, est à la traîne dans les intentions de vote pour les élections générales prévues dimanche. En cause, des thèmes fétiches relégués au second plan et un isolement de la vie politique. Explications.