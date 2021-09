Canaries : le volcan de La Palma de nouveau en éruption, tous les vols sont annulés

Le volcan Cumbre Vieja, sur l'île espagnole de La Palma, est entré vendredi dans une nouvelle phase éruptive, contraignant les pompiers à battre en retraite et les autorités à évacuer trois nouvelles villes.

Publicité Lire la suite

L’île de La Palma est à nouveau en alerte. Le volcan Cumbre Vieja, situé dans une des îles Canaries, est entré vendredi 24 septembre dans une nouvelle phase éruptive. Les pompiers ont dû battre en retraite à cause des violentes explosions et de l’important nuage de cendres, et les autorités ont évacué trois nouvelles villes.

Par ailleurs, les compagnies aériennes locales – Binter et Canaryfly – ainsi que la compagnie nationale espagnole Iberia ont dû annuler leurs vols à destination de l'île pour la première fois depuis l’éruption volcanique.

Deux nouvelles bouches éruptives, dont sortaient des coulées de lave, se sont par ailleurs ouvertes au niveau du volcan, a indiqué l'Institut volcanologique des Canaries.

Les pompiers ont abandonné les travaux de nettoyage dans la ville de Todoque vendredi après-midi, alors qu'une nouvelle faille s'est ouverte sur le flanc du Cumbre Vieja. "Le volcan est dans une nouvelle phase explosive... Les pompiers n'interviendront plus aujourd'hui", a tweeté le service des incendies de Tenerife, qui a été déployé pour aider La Palma.

Les autorités ont ordonné l'évacuation des villes de Tajuya, Tacande de Abajo et de la partie de Tacande de Arriba qui n'avait pas encore été évacuée. "Étant donné l'augmentation du risque pour la population due à l'épisode éruptif en cours", les autorités de l'archipel ont indiqué avoir "émis un ordre d'évacuation obligatoire pour (les quartiers de) Tajuya, Tacande de Abajo et la partie non évacuée de Tacande de Arriba".

Les autorités n'ont pas indiqué combien de personnes étaient concernées.

Une vidéo diffusée par la Garde civile montrait un jardin intégralement recouvert par "entre 30 et 40 centimètres" de cendres volcaniques.

Aucun blessé ni victime, mais des centaines de maisons détruites

Les services d'urgence avaient initialement demandé aux habitants de rester chez eux pour éviter le nuage dense de cendres et de fragments de lave, mais ils ont ensuite décidé de les évacuer en raison du risque que présente cette nouvelle phase explosive.

Depuis le début de l'éruption du volcan, le 19 septembre, la lave a détruit jusqu'ici 390 bâtiments et recouvert 180,1 hectares – soit 40 édifices de plus en deux jours – sur l'île, selon les dernières données de Copernicus, le système européen de mesures géospatiales, ainsi qu’émis des milliers de tonnes de lave.

L'éruption du Cumbre Vieja n'a fait aucun blessé ni victime mortelle, mais avait déjà entraîné l'évacuation d'environ 6 100 personnes, dont 400 touristes, avant ces nouvelles évacuations. Environ 15 % de la production de bananes, principale activité économique de l'île, pourrait être également menacée.

Un nuage de gaz toxique et de cendres s'élève à plus de 4 kilomètres dans le ciel, a déclaré jeudi l'institut de volcanologie des Canaries.

La vitesse des coulées de lave qui ont dévasté une partie de l'île ces derniers jours a nettement ralenti et les autorités ne sont plus en mesure de prédire si et quand elles pourraient arriver dans l'océan Atlantique.

La rencontre entre la lave et la mer est redoutée en raison de l'émission de gaz toxiques qu'elle pourrait provoquer.

Par ailleurs, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, en visite sur l'île, a annoncé que le gouvernement espagnol déclarerait La Palma "zone touchée par une catastrophe" naturelle mardi prochain en Conseil des ministres. Cette mesure permettra de débloquer l'octroi d'aides aux résidents.

Avec Reuters et AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne