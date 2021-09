Les Suisses votent en faveur du mariage pour tous

La Suisse a rejoint la majorité des pays d'Europe occidentale en lançant un "oui" retentissant au mariage pour tous lors d'un référendum organisé dimanche. Les couples entre personnes de même sexe pourront également adopter un enfant sans lien de parenté. Les couples de lesbiennes pourront aussi recourir à la procréation médicalement assistée.

Les Suisses se sont prononcés par référendum en faveur de l'ouverture du mariage civil et du droit à l'adoption aux couples homosexuels, selon les médias suisses. Le "oui" l'a emporté à presque deux tiers de votes favorables, selon des estimations publiées dimanche 25 septembre peu après la clôture des bureaux de vote.

D'après une première estimation chiffrée de l'institut de sondage gfs.bern, 64 % des électeurs ont approuvé le "mariage pour tous". Le "oui" dépasse le score prédit par les sondages qui ont précédé le scrutin sur une initiative à laquelle s'opposaient principalement le parti populiste UDC, premier parti du pays et certains groupes religieux.

Ce résultat, encore provisoire, ne peut plus s'inverser. Les résultats officiels sont attendus dans la journée de dimanche.

Le texte qui a été soumis au vote prévoit que les couples entre personnes de même sexe peuvent se marier et adopter un enfant sans lien de parenté. Les couples de lesbiennes pourront aussi recourir à la procréation médicalement assistée (PMA), jusqu'à présent réservée aux couples hétérosexuels.

La défaite du camp du "non'" et de sa campagne choc

Le camp du "non" avait repris des couleurs à l'approche du scrutin en menant une campagne axée fortement sur le bien-être de l'enfant, son développement et l'importance à ses yeux du couple composé d'un père et d'une mère.

Des affiches choc déploraient la marchandisation de l'enfant et affirmaient que "le mariage pour tous tue le père".

Sur l'une d'elles, on peut voir un bébé en pleurs, avec une étiquette à l'oreille d'habitude réservée au bétail, et cette question: "Des bébés sur commande ?". Sur une autre, une énorme tête de zombie, censée représenter un père décédé, fixe les passants. Une école primaire en Valais avait même décidé de la recouvrir car elle effrayait les enfants.

Les couples homosexuels peuvent déjà nouer un pacte civil en Suisse, et dimanche les cantons qui s'y étaient opposés semblaient pour la plupart avoir voté en faveur de l'union homosexuelle, seize ans plus tard.

