Rejoignez Europe Talks, le site de rencontre pour parler politique

Zeit Online a lancé le projet "Europe Talks" avec différents médias partenaires, énumérés ci-dessous. Si vous êtes âgé de plus de 18 ans, vous avez la possibilité de participer à Europe Talks soit via les sites web de Zeit Online et de ses partenaires (collectivement dénommés "organisations partenaires"), soit sur les sites web de tiers qui incluent le logiciel Europe Talks dans une page web dédiée.



Si vous participez au projet sur le site web d'une organisation partenaire, celle-ci traitera vos données et en sera responsable. Si vous participez au projet Europe Talks sur le site web d'un tiers, la collecte des données est effectuée directement par Zeit Online et sous sa responsabilité.



Vous trouverez ci-dessous un aperçu des organisations partenaires et des sites web tiers qui vous proposent une participation au projet Europe Talks, ainsi qu'un bref aperçu des données collectées dans le cadre de la participation à Europe Talks et au sein du logiciel utilisé à cet effet, ainsi qu'un résumé de vos droits. Veuillez noter que les sites web sur lesquels la participation au projet est rendue possible peuvent collecter des données supplémentaires. Vous trouverez des informations à ce sujet dans la politique de confidentialité en vigueur sur le site en question, que nous citons ci-après.



1. Les responsables indépendants du traitement des données et le traitement des données collectées pendant le projet



a) Organisations partenaires

Si vous avez atteint l'âge de 18 ans, vous avez la possibilité de participer à Europe Talks sur les sites web suivants des organisations partenaires d'Europe Talks :

https://www.zeit.de (ZEIT Online GmbH, Buceriusstraße Eingang Speersort 1, 20095 Hamburg ; délégué à la protection des données : dsb@zeit.de)

https://www.derstandard.at/ (STANDARD Verlagsgesellschaft m.b.H., Vordere Zollamtsstraße 13, A - 1030 Wien, Datenschutz datenschutz@derstandard.at, zuständigen Aufsichtsbehörde dsb.gv.at)

https://www.france24.com/en/ (France Medias Monde : 80 Rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux)

https://lessurligneurs.eu/ (35 rue du Retrait, Paris)

https://www.dw.com/ (Kurt-Schumacher-Straße 3, 53113 Bonn)

https://www.efsyn.gr/ (Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε., Κολοκοτρώνη 8, GR - 10561 Σύνταγμα)

https://telex.hu/ (1027 Budapest, Frankel Leó utca 13., 1. em. 2.)

https://www.repubblica.it/ (La Repubblica/GEDI, Via Cristoforo Colombo 90, IT - 90-00147 Roma)

https://www.lrt.lt/ (S. Konarskio g. 49, LT-03123 Vilnius)

timesofmalta.com (Times of Malta, Triq L-Intornjatur, Central Business District, Mriehel CBD1050)

https://www.treffpunkteuropa.de/ ()

https://voxeurop.eu (35, rue Nationale 75013 Paris, France)

https://www.gazeta.pl/ (Agora s.a., ul. Czerska 8/10, PL - 00-732 Warszawa)

https://www.onet.pl/ (Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. ul. Domaniewska 49 02-672 Warszawa)

https://www.rtp.pt/ (Rádio e Televisão de Portugal, S.A. Natureza Jurídica : Sociedade Anónima NIPC 500 225 680 / Mat.CRC Lisboa)

dw.com (Anstalt des öffentlichen Rechts Kurt-Schumacher-Str. 3 53113 Bonn)

https://beta.rs/ (Dečanska 8, Belgrade, Serbie)

https://n1info.com/ (Omladinskih brigada 86p)

https://www.elconfidencial.com/ (Vía de las Dos Castillas, n.º 33, Edificio Ática 7. Planta 1.ª. Oficinas E, F, G y H - 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid))

https://www.newtral.es/ (Calle Vandergoten, 1)

https://www.mirror.co.uk/ (Reach plc, One Canada Square, Canary Wharf, Londres, E14 5AP)

https://hromadske.ua/ (Mykhaila Omelyanovycha-Pavlenka 4/6 Kyiv 01001, Ukraine)

Les organisations partenaires susmentionnées contrôlent chacune indépendamment les données et traitent vos données conformément aux dispositions de la présente politique de confidentialité.

b) Les sites web tiers : Si vous avez atteint l'âge de 18 ans, vous avez la possibilité de participer à Europe Talks sur les sites web de tiers suivants :

https://www.europetalks.org(Good Conversations gGmbH, Speersort 1, 20095 Hamburg)

https://www.btv.bg (bTV Media GroupPalais national de la culture, Hall 12,1 Bulgaria Square, Sofia 1463)

Les données figurant sur ces sites web sont collectées et traitées directement par ZEIT Online et sont sous sa responsabilité. Les opérateurs des sites web tiers n'obtiennent pas vos données.

2. Données collectées, procédure de l'événement et finalité du traitement

Pour participer à l'événement, il est nécessaire que vous répondiez à diverses questions concernant, entre autres, votre opinion sur l'actualité et que vous fournissiez les données personnelles suivantes : prénom et nom, sexe, âge, code postal, adresse électronique, numéro de téléphone portable. Les données demandées sont nécessaires pour vous permettre de participer au projet "Europe Talks". Le déroulement du projet et les finalités du traitement de vos données sont expliqués plus en détail ci-dessous.

a) Déroulement

Après vous être inscrit à l'événement, vous serez invité à confirmer votre participation par courrier électronique (vérifiez dans vos spams). Si vous cliquez sur le lien de confirmation contenu dans l'e-mail, un code de confirmation sera envoyé au numéro de téléphone portable que vous avez fourni, que vous devrez saisir dans la fenêtre du navigateur qui s'ouvre en même temps. Une fois votre participation confirmée, les réponses que vous donnerez seront comparées à celles des autres participants et vous serez alors mis en relation avec un partenaire de conversation potentiel ("correspondant") dont les points de vue seront aussi différents que possible. Si vous et votre correspondant acceptez de vous rencontrer (virtuellement), vous recevrez un courrier électronique contenant les réponses et l'adresse électronique de votre correspondant et vous pourrez organiser une rencontre avec votre correspondant par vidéoconférence pour une conversation en tête-à-tête.



Si vous ou votre partenaire refusez de vous rencontrer, vous aurez la possibilité de rencontrer une autre personne. Vous recevrez alors un courrier électronique vous proposant de participer à un autre "round" d'Europe Talks. Si vous le faites, vous serez invité à répondre à nouveau aux questions fermées. Si vous confirmez avec succès votre nouvelle participation, vous serez inscrit pour une nouvelle rencontre lors du prochain cycle de rencontres. Trois semaines après la confirmation mutuelle d'une mise en relation où vous et votre partenaire avez accepté de vous rencontrer, vous aurez également la possibilité de vous réinscrire au processus de jumelage et de recevoir un autre interlocuteur. Le processus de réinscription est le même que celui décrit ci-dessus. À l'issue de chaque entretien, vous recevrez par courrier électronique un questionnaire vous demandant votre avis sur le projet Europe Talks, ainsi que le téléchargement d'un selfie ou d'une capture d'écran de vous et de votre partenaire d'entretien (pour plus d'informations, voir la section 3).

b) Données collectées et finalité du traitement

Pour participer à ce projet, il est nécessaire que vous répondiez à diverses questions par oui ou par non concernant votre opinion sur des sujets d'actualité et que vous fournissiez les données personnelles suivantes : prénom et nom, sexe, âge, code postal, adresse e-mail et numéro de téléphone mobile. Le traitement des données est fondé sur l'art. 6 para. 1 lit. b) du RGPD. Sans réponse aux questions concernant votre opinion sur les sujets d'actualité, nous ne pouvons pas vous attribuer un match. Vos coordonnées sont nécessaires pour vous fournir le lien et le code de confirmation et, plus tard, vous mettre en relation avec votre match. Nous avons besoin de votre âge pour nous assurer que vous avez au moins 18 ans. Les données demandées par les organisations partenaires sont nécessaires pour vous permettre de participer au projet Europe Talks. Dans le cadre du processus d'inscription au projet Europe Talks, les participants seront également invités à déclarer leur consentement au traitement de données spécifiques. Le traitement des données correspondantes est fondé sur l'art. 9 para. 2 lit. a) GDPR dans la mesure où ces catégories spéciales de données personnelles sont concernées. Vous pouvez révoquer votre consentement au traitement et/ou au transfert des données à tout moment, par exemple en envoyant un e-mail à support@mycountrytalks.org

Si vous révoquez votre consentement au traitement et/ou au transfert des données, vous ne pouvez plus participer au projet Europe Talks.

c) Accès aux données des organisations partenaires

Les organisations partenaires ne peuvent accéder aux données collectées que sur leurs sites web respectifs. Ce n'est que si vous êtes assigné comme participant à un match qui s'est inscrit pour participer à l'événement via la plateforme d'une autre organisation partenaire que l'autre organisation partenaire sera informée de votre nom et prénom, de votre sexe, de votre pays, de votre code postal et de vos opinions. Votre prénom et votre nom, votre adresse électronique, votre pays et vos réponses aux questions "oui" ou "non" seront envoyés à votre partenaire à des fins de contact. La divulgation des données est nécessaire pour assurer votre participation au projet et se fonde sur l'art. 6 para. 1 lit. b) GDPR et, en ce qui concerne les données spécifiques, sur votre consentement à cet égard et, dans cette mesure, sur l'art. 9 para. 2 lit. a) GDPR. En ce qui concerne les Organisations Partenaires qui ne sont pas basées dans l'Union européenne une participation au projet peut impliquer le re-transfert de certaines données personnelles vers ces Organisations Partenaires et vers vos correspondances qui sont basées dans des pays tiers, c'est-à-dire des pays où le GDPR n'est pas le droit applicable. Ces transferts sont effectués de manière licite si la Commission européenne a établi qu'un niveau adéquat de protection des données est requis dans le pays tiers. En l'absence d'une décision d'adéquation de la Commission européenne, les données personnelles ne seront transférées vers un pays tiers que si des garanties appropriées conformément à l'art. 46 GDPR ou si o

d) Logiciels et prestataires de services

Le logiciel utilisé est exploité par ZEIT Online GmbH, qui fait appel à d'autres prestataires de services pour le développement du logiciel, l'hébergement, l'envoi de courriers électroniques et de SMS. Si vous participez au projet "L'Europe parle" non pas sur le site webwww.zeit.de mais sur le site web de l'une des autres organisations partenaires, ZEIT ONLINE GmbH et ses prestataires de services agiront en tant que processeur de données pour le compte de la personne responsable du site web respectif et traiteront vos données uniquement selon leurs instructions. Le traitement des données correspondant est fondé sur l'intérêt légitime des Organisations partenaires résultant des finalités et, à cet égard, sur l'art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Les SMS de confirmation sont envoyés par la société Twilio, Twilio Ireland Limited, 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Irlande. À cette fin, vos numéros de téléphone portable seront transmis à la société Twilio. Il n'est pas exclu que Twilio transmette également les données à sa société mère, Twilio Inc. basée aux États-Unis. Toutefois, Twilio s'est engagée à respecter les normes et réglementations du Règlement général sur la protection des données en concluant ce que l'on appelle des règles d'entreprise contraignantes en plus des clauses contractuelles standard, qui peuvent servir de garantie appropriée conformément à l'art. 46 para.2 lit. b) DSGVO comme base pour un transfert de données vers un pays tiers. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.twilio.com/legal/privacy. e) Période de stockageUne fois l'événement terminé, les organisations partenaires conserveront vos données pendant la durée de la phase de retour d'information (trois mois) et six mois supplémentaires en cas de questions de suivi. Vos données personnelles seront ensuite immédiatement supprimées.

3. Au traitement des données collectées pendant la phase de retour d'information

Si vous nous envoyez une photo de vous et de votre interlocuteur prise pendant votre appel vidéo (par exemple, via une capture d'écran), nous pouvons l'utiliser dans le cadre de notre reportage sur le projet "L'Europe parle". La photo peut être publiée sur les sites web des partenaires de coopération des "Entretiens de l'Europe" et sur leurs profils de médias sociaux. Si la photo est téléchargée sur les canaux de médias sociaux des partenaires de coopération de Deutschland spricht, elle sera transmise aux opérateurs du réseau social respectif nommé ci-dessous : Les réseaux sociaux Facebook et Instagram sont proposés par Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlande. Les informations du fournisseur tiers sur la protection des données sont disponibles sur le site Internet suivant de Facebook : https://www.facebook.com/about/privacy. Le réseau Twitter est proposé par Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02, AX07 Irlande. Les informations du fournisseur tiers sur la protection des données sont disponibles sur le site web Twitter suivant : https://twitter.com/de/privacy. La base juridique du traitement des données est votre consentement à la publication donné avec le téléchargement de la photo et donc l'art. 6 para. 1 lit. a) DSGVO. Vous pouvez révoquer ce consentement à tout moment, par exemple en envoyant un courriel à support@mycountrytalks.org. Nous conserverons votre photo et les données associées tant que nous ne recevrons pas de révocation de votre part à cet égard.

4. Vos droits

Vous avez le droit d'obtenir à tout moment des informations sur les données personnelles stockées vous concernant. Vous avez également le droit de transférer, de corriger ou de supprimer vos données personnelles et de limiter le traitement de vos données. Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données à tout moment. Pour cela, en détail :

a) Droit à l'information

Dans les conditions de l'art. 15 GDPR, vous avez le droit d'exiger des Organisations partenaires la confirmation que des données à caractère personnel vous concernant seront traitées. Si tel est le cas, vous avez également le droit d'obtenir des informations sur ces données à caractère personnel et sur la finalité du traitement, la catégorie de données à caractère personnel traitées, les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, la durée prévue de conservation des données à caractère personnel, l'existence d'un droit de rectification ou d'effacement des données vous concernant ou de limitation du traitement ou d'opposition à ce traitement, l'existence d'un droit de recours auprès d'une autorité de contrôle et, si les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de vous, à toutes les informations disponibles sur l'origine des données.

b) Droit de rectification

Conformément à l'art. 16 GDPR, vous avez également le droit de demander immédiatement la rectification ou le complément de toute donnée personnelle incorrecte vous concernant.

c) Droit à l'effacement

Dans les conditions énoncées à l'art. 17 GDPR, vous avez le droit de demander l'effacement de vos données personnelles stockées par nos soins, à moins que le traitement ne soit nécessaire à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information, à l'exécution d'une obligation légale, pour des raisons d'intérêt public ou pour faire valoir, exercer ou défendre des droits en justice.



d) Droit à la limitation

Dans les conditions de l'art. 18 GDPR, vous avez le droit de demander la limitation du traitement de vos données.

e) Droit de transmission

Conformément à l'Art. 20 GDPR, vous avez le droit de recevoir les données personnelles vous concernant dans un format structuré, commun et lisible par machine, ainsi que le droit, à condition que les exigences de l'Art. 20 GDPR soient remplies, de les transférer à une autre personne responsable. Dans ce contexte, vous avez le droit de faire transférer vos données personnelles directement aux autres responsables.

f) Droit d'opposition

Conformément à l'art. 21 GDPR, si vos données personnelles sont traitées sur la base d'intérêts légitimes conformément à l'Art. 6 para. 1 phrase 1 lit. f GDPR, vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles s'il existe des raisons de le faire qui résultent de votre situation particulière.

g) Droit de recours

Si vous estimez que le traitement de vos données viole la loi sur la protection des données ou que vos droits à la protection des données ont été violés d'une autre manière, vous pouvez déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance compétente.