Covid-19 : l'ONU fustige l'iniquité vaccinale, qualifiée de stupide et immorale

Le chef de l'ONU a alerté, jeudi, les pays riches sur les risques de voir des variants se développer s'ils continuent à s'accaparer les vaccins anti-Covid. Quelque 56 pays ne sont toujours pas parvenus à vacciner au moins 10% de leur population par manque de doses en raison de problèmes de répartition dans le monde.

Antonio Guterres a appelé les pays riches à la raison dans la lutte contre le Covid-19. Le chef de l'ONU a qualifié, jeudi 7 octobre, d'"immoral" et de "stupide" l'accaparement des vaccins anti-Covid au détriments des États pauvres. Il a assuré que cela laissait le champ libre à l'apparition de nouveaux variants potentiellement dangereux.

L'inégalité d'accès aux vaccins "est le meilleur allié de la pandémie de Covid-19", a-t-il prévenu, à l'occasion d'une conférence de presse commune avec le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Elle permet aux variants de se développer librement, condamnant le monde à des millions de morts supplémentaires et prolongeant le ralentissement économique", a-t-il ajouté.

"Pas un problème d'approvisionnement, mais de répartition"

Plus tôt dans l'année, l'OMS avait demandé que chaque pays vaccine 10 % de sa population avant fin septembre. "56 pays n'y sont pas parvenus, sans que ce soit leur faute", mais par manque de vaccins, a déclaré le Dr Tedros.

L'OMS souhaite désormais que 40 % de la population de chaque pays soit vaccinée d'ici la fin de l'année et 70 % d'ici le milieu de 2022.

"Pour atteindre ces objectifs, il faudra au moins 11 milliards de doses de vaccin. Il ne s'agit pas d'un problème d'approvisionnement, mais de répartition", a expliqué le Dr Tedros.

"À fin septembre, quelque 6,5 milliards de doses avaient déjà été administrées dans le monde. La production mondiale de vaccins atteignant désormais près de 1,5 milliard de doses par mois, l'offre est suffisante pour atteindre nos objectifs, à condition qu'ils soient distribués équitablement", a-t-il poursuivi.

Les fabricants appelés à favoriser Covax

"Nous pouvons atteindre 40 % des personnes dans tous les pays d'ici la fin de l'année - si nous pouvons mobiliser quelque 8 milliards de dollars pour garantir une distribution équitable", a assuré Antonio Guterres, sans préciser comment ces fonds seraient utilisés.

Pour obtenir les 11 milliards de doses au moins requises, l'OMS demande aux fabricants de procéder à des transferts de technologies et de favoriser le dispositif international Covax et le Fonds africain pour l'acquisition des vaccins (Avat) mis en place par l'Union africaine.

Elle demande aussi aux pays de partager les doses et de vacciner d'abord le personnel de santé et les personnes vulnérables et âgées, avant de vacciner les adultes dans leur ensemble, puis les adolescents.

Le Dr Tedros a, par ailleurs, indiqué que l'OMS venait d'arrêter une définition pour ce qui est communément appelé le "Covid long", dont les symptômes les plus courants incluent la fatigue, l'essoufflement et le dysfonctionnement cognitif. Selon cette définition, les symptômes doivent durer au moins deux mois et ne peuvent être expliqués par rien d'autre, a-t-il précisé.

