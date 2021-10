En Allemagne, les députés font leur rentrée dans un Bundestag plus jeune et divers

Le palais du Reichstag, qui abrite le Bundestag, se prépare à recevoir la première session du Parlement nouvellement élu d'Allemagne, à Berlin le 25 octobre 2021. © John Macdougall, AFP

Texte par : Anne MAILLIET | Sebastien MILLARD | Nick SPICER 4 mn

Plus de jeunes, plus de députés issus de l'immigration... La nouvelle chambre des députés allemands tient, mardi, sa première session, et c'est un Bundestag plus divers qui fait sa rentrée. Sur les 735 députés, 83 sont issus de l'immigration et près d'un tiers de la représentation fédérale a moins de 40 ans. Seul bémol, la représentation des femmes, qui ne constituent encore que 24 % de l'assemblée.