Pêche post-Brexit : Londres ne comprend que le "langage de la force", déplore Paris

Le gouvernement hausse le ton, jeudi, dans son contentieux sur la pêche qui l'oppose au Royaume-Uni. Le secrétaire d'État au Affaires européennes, Clément Beaune, a affirmé que la France devait désormais "parler le langage de la force", tandis que la ministre de la Mer, Annick Girardin, a appelé la Commission européenne à faire respecter les accords du Brexit.

Le gouvernement de Boris Johnson ne comprend que le "langage de la force", a déploré, jeudi 28 octobre, Clément Beaune, le secrétaire d'État français aux Affaires européennes, après l'annonce par Paris de mesures de rétorsion contre Londres dans le conflit sur la pêche.

"Maintenant il faut parler le langage de la force parce que je crains que malheureusement, ce gouvernement britannique-là ne comprenne que cela", a lancé Clément Beaune sur la chaîne CNews. "J'ai l'impression qu'ils ont compris qu'il fallait revenir à la table de discussions. Mais s'ils ne le font pas, on continuera", a-t-il ajouté.

"Nous n'aurons aucune tolérance, aucune complaisance. […] On ne peut pas être dans un climat de confiance avec un partenaire qui ne respecte pas les règles", a également affirmé Clément Beaune.

Les tensions entre Paris et Londres autour de l'octroi de licences de pêche dans les eaux britanniques ne cessent de s'accentuer. Mercredi, la France a annoncé l'entrée en vigueur début novembre de "mesures ciblées" visant notamment les navires de pêches et les importations britanniques. À compter du 2 novembre, les navires de pêches britanniques auront interdiction de débarquer dans des ports français désignés, et les contrôles de sécurité seront systématiques.

La Commission européenne "doit travailler davantage à faire que le Royaume-Uni soit au rendez-vous de ses engagements", a déclaré jeudi matin la ministre de la Mer, Annick Girardin, sur RTL, un peu plus de trois semaines après un appel similaire du Premier ministre, Jean Castex.

"Nous souhaitons que la Commission européenne réunisse le conseil de partenariat – c'est-à-dire les signataires – pour signifier au Royaume-Uni qu'il ne respecte pas son accord et donc que des mesures de rétorsion pourront être prises", a-t-elle ajouté.

"Ce n'est pas la guerre, c'est un combat. Les Français et les pêcheurs ont des droits, il y a eu un accord de signé nous devons faire appliquer cet accord", a-t-elle insisté.

Le ministère de la Mer a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi la verbalisation de deux navires anglais en action de pêche dans les eaux françaises par la gendarmerie maritime, qui dérouté le premier vers Le Havre.

"Cette opération s’inscrit dans le cadre du durcissement des contrôles dans la Manche, dans le contexte des discussions sur les licences avec le Royaume-Uni et la Commission européenne", était-il indiqué dans le communiqué.

L'un des navires verbalisés ne figurait pas sur les listes de licences accordées au Royaume-Uni par la Commission européenne et la France, il a été dérouté vers le Havre par la gendarmerie. L'autre a été verbalisé pour entrave au contrôle après avoir refusé d'obtempérer à la demande de montée à bord des gendarmes maritimes.

