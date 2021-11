Le Conseil de l'Europe retire sa campagne polémique "La liberté dans le hijab"

Une campagne lancée la semaine dernière par le Conseil de l'Europe célébrant la diversité et "la liberté dans le hijab" a suscité une levée de boucliers en France. Les portraits de jeunes femmes de cette campagne ont été retirés mardi.

Le slogan "La liberté dans le hijab" passe mal. Une campagne célébrant la diversité lancée la semaine dernière par le Conseil de l'Europe, a déclenché une vive polémique en France, conduisant mardi 2 novembre l'organisation, vigie des droits de l'Homme sur le continent, à la retirer.

Lancée jeudi dernier par le Programme pour l'inclusion et la lutte contre les discriminations du Conseil et cofinancée par l'Union européenne, cette campagne proposait des portraits de plusieurs jeunes femmes, voilées sur une seule moitié de l'image.

Un message en anglais indiquait notamment : "Beauty is in diversity as freedom is in hijab" ("La beauté est dans la diversité comme la liberté est dans le hijab").

Le Conseil de l'Europe fait la promotion du #Hijab, « la beauté est dans la diversité, comme la liberté est dans le hijab » : pourquoi cette propagande contre la liberté de la femme ? Quels intérêts cachés commandent à tout cela ?



src : @CoE_Antidiscrim pic.twitter.com/UHRbIxgZ7X — Gilbert Collard (@GilbertCollard) November 2, 2021

"Scandaleuse"

Passée dans un premier temps relativement inaperçue, la campagne a fini par déclencher une vive polémique, de l'extrême droite au gouvernement. "L'islam est l'ennemi de la liberté. Cette campagne est l'ennemie de la vérité", a tweeté le polémiste Éric Zemmour, probable candidat à la présidentielle, dénonçant un "jihad publicitaire".

"Cette communication européenne en faveur du voile islamiste est scandaleuse et indécente alors que des millions de femmes se battent avec courage contre cet asservissement", a lancé de son côté Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national.

"Ceci n'est pas une campagne de propagande des Frères musulmans mais du Conseil de l'Europe", a ironisé de son côté le député souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, toujours sur Twitter.

À droite, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a elle aussi fait part de sa "stupeur", estimant que le voile n'était "pas un symbole de liberté mais de soumission".

Choc & stupeur devant cette campagne du Conseil de l’Europe: non le voile n’est pas un vêtement comme un autre, il n’est pas symbole de liberté mais de soumission. Et le rôle de l’Europe c’est de soutenir les femmes qui se battent dans le monde pour le droit de le retirer! https://t.co/s8ne1lIdH7 — Valérie Pécresse (@vpecresse) November 2, 2021

Prétendant à l'investiture des Républicains pour 2022, le maire de Nice Éric Ciotti a dénoncé une "promotion du voile islamique" et une "négation de nos racines judéo-chrétiennes, de notre civilisation, de l'esprit des Lumières".

"Choquante, ahurissante et dangereuse"

Quant au chef de file des sénateurs LR, Bruno Retailleau, il a estimé que le Conseil de l'Europe promouvait "désormais ouvertement la soumission aux mœurs islamistes".

La campagne a également fait réagir à gauche, l'ancienne ministre des Droits des femmes, la sénatrice socialiste Laurence Rossignol, estimant que "dire que la liberté est dans le hijab" revenait à "en faire la promotion".

L'ancien Premier ministre socialiste Manuel Valls l'a lui jugée "choquante, ahurissante et dangereuse".

Au sein du gouvernement, la secrétaire d'État chargée de la Jeunesse, Sarah El Haïry, a indiqué sur LCI que la France avait "fait part de sa désapprobation extrêmement vive, d'où le retrait de cette campagne dès (mardi)".

"Ces tweets ont été retirés et nous allons réfléchir à une meilleure présentation de ce projet", a confirmé dans un communiqué transmis à l'AFP le Conseil de l'Europe, organisation paneuropéenne basée à Strasbourg.

Ils "faisaient partie d'un projet conjoint" du Conseil et de l'Union européenne "contre la discrimination, dont l'objectif était de sensibiliser à la nécessité de respecter la diversité et l'inclusion et de combattre tout type de discours de haine", a encore justifié le Conseil.

Les tweets "reflétaient les déclarations faites de manière individuelle par des participants dans l'un des ateliers du projet et ne représentent pas la position du Conseil de l'Europe ou de sa secrétaire générale" Marija Pejcinovic Buric, a encore assuré l'organisation.

