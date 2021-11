Covid-19 : l'OMS alerte sur le rythme de transmission "très préoccupant" en Europe

L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète jeudi du rythme "très préoccupant" de transmission du Covid-19 en Europe actuellement. Les hospitalisations liées au coronavirus "ont plus que doublé en une semaine" et l'Allemagne, particulièrement touchée, a enregistré un record d'infections quotidiennes. L'OMS s'inquiète du risque d'un demi-million de morts supplémentaires sur le continent d'ici février.

"Nous sommes, de nouveau, à l'épicentre", a déploré le directeur de l'OMS Europe. L'Organisation mondiale de la santé a souligné, jeudi 4 novembre, le rythme "très préoccupant" de transmission du Covid-19 observé actuellement en Europe. Une augmentation des cas que l'organisation explique par la combinaison d'une couverture vaccinale insuffisante et par l'assouplissement des mesures anti-Covid. Une situation qui pourrait déboucher sur un demi-million de morts supplémentaires sur le continent d'ici février.

"Le rythme actuel de transmission dans les 53 pays de la région européenne est très préoccupant (...) si nous restons sur cette trajectoire, nous pourrions voir un autre demi-million de décès dus au Covid-19 dans la région d'ici février", a affirmé Hans Kluge, lors d'une conférence de presse en ligne.

Selon les données de l'OMS Europe, les hospitalisations liées au Covid-19 "ont plus que doublé en une semaine". Le nombre de nouveaux cas par jour est en hausse depuis près de six semaines consécutives en Europe et le nombre de nouveaux morts par jour est en hausse depuis un peu plus de sept semaines consécutives, avec environ 250 000 cas et 3 600 décès quotidiens, selon les données officielles par pays compilées par l'AFP.

Record d'infections en Allemagne et en Russie

Cette quatrième vague "massive" frappe tout particulièrement l'Allemagne, qui a battu jeudi son record d'infections quotidiennes datant de décembre 2020, avec 33 949 nouvelles contaminations en 24 heures, selon l'institut de veille sanitaire Robert Koch.

Cette quatrième vague "massive" touche surtout les non-vaccinés, selon le gouvernement d'Angela Merkel. Le précédent record avait été atteint le 18 décembre 2020, avec 33 777 nouvelles infections.

Au total, plus de 4,6 millions de personnes ont été infectées depuis le début de l'épidémie par le nouveau coronavirus en Allemagne.

La Russie a enregistré un nouveau record de contaminations et décès liés au Covid-19 (8 162 décès ces sept derniers jours), signe de la violence de la vague épidémique qui frappe ce pays, contraignant la capitale Moscou à fermer ses services non essentiels.

L'Ukraine (3 819 décès) et la Roumanie (3 100 décès) ne sont pas épargnées.

La France, qui enregistre également une hausse de cas de Covid-19, va rétablir le port du masque dans une grande partie de ses écoles primaires à partir de lundi.

Le masque pourrait sauver jusqu'à 188 000 vies

Pour endiguer les contagions, l'Organisation mondiale de la santé a appelé à continuer à utiliser massivement les masques face à la pandémie.

Selon le directeur de l'OMS Europe, "des projections fiables montrent que si nous parvenions à un taux d'utilisation de 95 % des masques en Europe et en Asie centrale, nous pourrions sauver jusqu'à 188 000 vies sur le demi-million de vies que nous risquons de perdre d'ici février 2022".

