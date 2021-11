Covid-19 : l'Autriche va interdire certains lieux aux non vaccinés à partir de lundi

L'Autriche imposera à partir de lundi l'obligation d'être vacciné ou guéri du Covid-19 pour pouvoir accéder aux restaurants, aux hôtels et aux lieux culturels, alors que le pays fait face à une hausse des cas de contamination, a annoncé vendredi le chancelier Alexander Schallenberg.

La mesure ne devait concerner que Vienne, la capitale du pays. L'Autriche a annoncé vendredi 5 novembre qu'elle allait interdire aux personnes non vaccinées contre le Covid-19 l'accès aux cafés, aux restaurants, aux salons de coiffure, aux hôtels et aux événements de plus de 25 personnes, alors que le pays s'approche d'un record quotidien de contaminations datant d'il y a un an.

Environ 64 % de la population autrichienne est pleinement vaccinée contre le Covid-19. Cette proportion est conforme à la moyenne de l'Union européenne, mais elle est l'une des plus faibles d'Europe de l'Ouest, alors qu'une frange des Autrichiens est réticente à la vaccination, à l'image du Parti de la Liberté (FPÖ, extrême droite), troisième formation la mieux représentée au Parlement.

Une hausse alarmante

Le nombre quotidien de contaminations est en forte hausse dans le pays, qui a recensé vendredi 9 388 nouveaux cas, soit à peine moins que le record de 9 586 atteint il y a un an, lorsqu'a été décrété le deuxième des trois confinements nationaux décidés jusqu'à présent.

"L'évolution est exceptionnelle et l'occupation des lits en soins intensifs augmente de manière significativement plus rapide que ce à quoi nous nous attendions", a déclaré le chancelier Alexander Schallenberg au cours d'une conférence de presse.

Les mesures annoncées ce vendredi entreront en vigueur lundi, date à laquelle commencera aussi une période de transition de quatre semaines au cours de laquelle une seule dose de vaccin conjuguée à un test PCR négatif permettront d'avoir accès aux lieux ou aux événements dont seront exclues les personnes non vaccinées. À l'issue de cette période, seules les personnes pleinement vaccinées ou récemment guéries du Covid-19 seront autorisées.

Avec AFP et Reuters

