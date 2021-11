L'Allemagne enregistre des taux de contaminations record depuis le début de la pandémie

Le taux d'incidence de Covid-19 a atteint lundi en Allemagne un niveau record depuis le début de la pandémie il y a un an et demi, obligeant les hôpitaux à déprogrammer des opérations.

Les contaminations repartent à la hausse en Allemagne. Le taux d'incidence des contaminations par le coronavirus Sars-CoV-2 a atteint dans le pays un niveau record depuis le début de la pandémie, selon les données officielles publiées lundi 8 novembre. Une donnée qui va pousser des hôpitaux à déprogrammer d'autres interventions chirurgicales pour soigner les malades du Covid-19.

Le taux d'incidence sur sept jours, qui mesure le nombre de nouveaux cas de contamination pour 100 000 habitants enregistrés au cours de la semaine écoulée, s'élève désormais à 201,1, soit davantage que le record de 197,6 atteint en décembre 2020, selon l'Institut Robert Koch pour les maladies infectieuses.

Malgré la hausse des contaminations, le nombre de décès enregistrés par les services hospitaliers reste relativement faible (33 en 24 heures lundi).

Flambée

Mais face à cette flambée épidémique, certains dirigeants politiques, comme le ministre-président conservateur de Bavière, Markus Söder, appellent le gouvernement fédéral à prendre des mesures rapides, comme le retour à la gratuité des tests PCR ou la réouverture des centres de vaccination.

Christian Karagiannidis, directeur scientifique de l'Association interdisciplinaire pour les soins intensifs et la médecine d'urgence (Divi), a prévenu de son côté que des opérations devraient être déprogrammées dans les prochaines semaines pour libérer des lits dans les hôpitaux.

L'Allemagne a déjà dû commencer à transférer des patients des régions les plus touchées, notamment dans l'Est du pays plus réfractaire à la vaccination, vers des régions où la situation épidémique est encore sous contrôle.

Selon le journal Die Welt, les trois partis qui se sont entendus pour former la nouvelle coalition gouvernementale allemande - les sociaux-démocrates du SPD, les Verts et les

libéraux du FDP - doivent présenter ce lundi des propositions pour endiguer la quatrième vague de contaminations, dont le rétablissement de la gratuité des tests.

Avec Reuters

