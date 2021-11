L'actu en dessin : crise migratoire et drame humanitaire en Biélorussie

Depuis plusieurs semaines, des milliers de migrants, dépêchés par avion en provenance principalement d’Irak, affluent à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie dans des conditions scandaleuses.

Orchestrée et instrumentalisée par le président biélorusse Alexandre Loukachenko, cette crise migratoire fait suite aux sanctions imposées à son régime par l’Union européenne en mai dernier, après le détournement d’un avion à bord duquel se trouvait un dissident.

Bruxelles a immédiatement dénoncé un chantage inacceptable et a promis des nouvelles sanctions contre Minsk. Sous la pression, Loukachenko temporise et dit vouloir assurer le retour des migrants "chez eux". La Pologne, quant à elle, parle de construire un mur à la frontière. Si des pourparlers au niveau européen ont commencé, la crise risque de durer et l’on sait d’avance qui va en payer le prix fort.

Né à Québec en 1955, le scénariste et dessinateur canadien André-Philippe Côté s’est fait connaître par la bande dessinée.

Après s’être intéressé à la science-fiction et à la recherche graphique, il publie, dans les années 1990, six albums de son héros philosophe Baptiste le clochard, ainsi que deux albums d’avant-garde, Castello et Victor et Rivière. Courant des années 2000 paraissent également trois albums mettant en scène son personnage du docteur Smog, psy loufoque et attachant.

Côté a longtemps été illustrateur pour la revue d’humour Safarir et le quotidien de la Ville de Québec Le Soleil, où il officie également depuis 1997 comme caricaturiste éditorialiste. Un recueil annuel de ses meilleures caricatures (De tous les Côté, Ed. La Presse) paraît chaque année depuis cette date et trois grandes expositions lui ont été consacrées.

Ses caricatures sont par ailleurs souvent reproduites dans Courrier International et Le Monde.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l'universalité du dessin de presse, la liberté d'expression, les droits de l'Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

