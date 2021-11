La Biélorussie a bien aidé les migrants, déclare Loukachenko, mais sans son aval

Les migrants se rassemblent dans un centre de transport et de logistique près de la frontière biélorusse-polonaise dans la région de Grodno, en Biélorussie, le 19 novembre 2021. © REUTERS/Kacper Pempel

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

Alors que la Pologne et l’Union européenne accusent Minsk d'instrumentaliser la crise des migrants massés à la frontière polono-biélorusse, et que certains ont à nouveau tenté de pénétrer en Pologne, le président Alexandre Loukachenko a déclaré à la BBC qu’il était « tout à fait possible » que ses forces de sécurité aient aidé les migrants.