Covid-19 : en Allemagne, le passe sanitaire est désormais exigé dans les entreprises

Confrontée à un nombre de contaminations inédit depuis le début de la pandémie de Covid-19, l'Allemagne durcit ses restrictions sanitaires. Tandis que la barre des 100 000 morts a été franchie, et dans l'espoir d'éviter un nouveau confinement, les autorités misent sur le passe sanitaire. Il est devenu obligatoire dans les entreprises depuis mercredi. Nick Spicer et Anne Maillet sont allés à la rencontre du personnel d'une PME endeuillée par le Covid-19.

Berliner Seilfabrik, PME berlinoise spécialisée dans la fabrication de jeux de cordage, n'a pas été épargnée par la pandémie de Covid-19 : l'année dernière, deux de ses employés ont été emporté par le virus, avant que ne débute la campagne de vaccination.

La reprise épidémique rappelle les 130 salariés de l'entreprise à ce douloureux souvenir. Aussi pour leur patron, David Köhler, les nouvelles restrictions s'imposent comme une évidence : "Nous sommes désormais autorisés à leur demander leur statut sanitaire. Ils peuvent refuser de nous dire s'ils sont vaccinés ou pas, mais dans ce cas, ils sont tenus de nous présenter quotidiennement un test négatif."

Pour la dizaine de non vaccinés présents sur le site, l'équation est simple : sans test négatif, ils ne peuvent travailler. Mais cette absence de compromis rassure les autres salariés, tels que Christian : "C'est plus sur comme ça. Ce n'est peut-être pas très agréable pour ceux qui ne sont pas vaccinés, et qui doivent se faire tester tous les jours, mais on ne peut plus faire autrement pour endiguer la pandémie."

Dans les transports aussi

La formule "vacciné, guéri ou testé" est désormais aussi celle des transports, où le passe sanitaire est exigé depuis mercredi.

Et pour cause : le nombre de contaminations en Allemagne n'a jamais été aussi élevé, comme en témoignent les longues files d'attente dans les centres de dépistage.

Face aux réticences d'une partie de la population à se faire vacciner, les restrictions apparaissent comme l'alternative inévitable pour certains Berlinois, comme Marielle : "Il faut les renforcer, sinon à un moment donné, plus personne ne pourra aller travailler. Si ça continue, l'économie va s'effondrer."

Le renforcement des restrictions pourrait bien se poursuivre : le retour d'un confinement général n'est pas exclu par les autorités sanitaires allemandes.

