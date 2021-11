Covid-19 : nouvelles restrictions au Benelux, inquiétudes sur un variant d'Afrique du Sud

Alors que l'Europe est redevenue cet automne l'épicentre mondial de la pandémie de Covid-19 et qu'un nouveau variant potentiellement très contagieux et aux mutations multiples a été détecté en Afrique du Sud, plusieurs pays, dont la Belgique et les Pays-Bas, s'apprêtent à prendre de nouvelles mesures destinées à freiner les contaminations. De son côté, le Royaume-Uni a fermé ses frontières à six pays d'Afrique.

Les Pays-Bas et la Belgique devraient décider, vendredi 26 novembre, de nouvelles mesures destinées à freiner les contaminations de Covid-19 en pleine flambée en Europe, au moment où un nouveau variant détecté en Afrique du Sud a poussé le Royaume-Uni à fermer ses frontières à six pays d'Afrique.

L'Europe est redevenue cet automne l'épicentre mondial de la pandémie, alors que le variant Delta, très contagieux, a réduit à 40 % l'efficacité des vaccins contre la transmission de la maladie, selon l'OMS.

Au lendemain d'un durcissement annoncé en France et du franchissement du seuil des 100 000 morts atteint par l'Allemagne, leurs voisins néerlandais et belges s'apprêtent à prendre des décisions parfois difficiles à accepter pour la population, surtout aux Pays-Bas.

Lors d'une conférence de presse, prévue vendredi soir, le Premier ministre Mark Rutte pourrait annoncer la fermeture des bars et des restaurants à 17 h (16 h GMT) au lieu de 20 h (19 h GMT) actuellement, ont rapporté les médias locaux.

Or, ce pays a connu récemment plusieurs nuits de troubles, notamment à Rotterdam et La Haye, à la suite de l'instauration d'un confinement partiel, avec une série de restrictions sanitaires. Le gouvernement projette également d'interdire certains lieux aux non-vaccinés, notamment les bars et les restaurants.

Déjà, les citoyens sont appelés à ne pas accueillir plus de quatre personnes chez eux et à faire du télétravail. Les manifestations publiques sont interdites et les matches de football joués à huis clos. Malgré ces mesures, les Pays-Bas, qui comptent 17 millions d'habitants, enregistrent toujours plus de 22 000 nouveaux cas par jour.

En Belgique, l'augmentation des contaminations et des hospitalisations liées au Covid est "supérieure aux courbes les plus pessimistes" esquissées la semaine dernière par les experts scientifiques, s'est alarmé jeudi le Premier ministre belge Alexander De Croo.

Il réunira en urgence vendredi matin les chefs des exécutifs des entités fédérées pour décider de nouvelles mesures.

Les contaminations en rythme quotidien ont battu lundi un record en Belgique depuis le début de la pandémie en mars 2020, avec 23 621 nouvelles infections enregistrées par l'institut de santé publique Sciensano.

Fermeture de frontières

L'Europe durcit ses mesures et les fermetures de frontières reprennent. Jeudi soir, le Royaume-Uni a annoncé qu'il allait interdire l'entrée aux voyageurs en provenance de six pays d'Afrique, après l'annonce par l'Afrique du Sud de la découverte d'un nouveau variant : tous les vols en provenance d'Afrique du Sud, de Namibie, du Lesotho, d'Eswatini, du Zimbabwe et du Botswana seront suspendus à compter de vendredi 12 h GMT.

Le variant B.1.1.529 présente un nombre "extrêmement élevé" de mutations et "nous pouvons voir qu'il a un potentiel de propagation très rapide", a déclaré le virologue Tulio de Oliveira, lors d'une conférence de presse en ligne chapeautée par le ministère sud-africain de la Santé.

Les métamorphoses du virus initial peuvent potentiellement le rendre plus transmissible, jusqu'à rendre le variant dominant : cela a été le cas avec le variant Delta, découvert initialement en Inde, et qui selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a réduit à 40 % l'efficacité des vaccins anti-Covid contre la transmission de la maladie.

À ce stade, les scientifiques sud-africains ne sont pas certains de l'efficacité des vaccins existants contre la nouvelle forme du virus.

À ce jour, 22 cas ont été signalés, touchant principalement des jeunes, selon l'Institut national des maladies transmissibles (NICD). Des cas ont également été signalés au Botswana voisin et à Hong Kong, sur une personne de retour d'un voyage en Afrique du Sud.

L'OMS a déclaré "suivre de près" ce nouveau variant et doit se réunir vendredi pour déterminer sa dangerosité.

Déjà, "le nombre de cas détectés et le pourcentage de tests positifs augmentent rapidement", a déclaré le NICD dans un communiqué, notamment dans la province la plus peuplée du Gauteng, qui comprend Pretoria et Johannesburg.

Selon les scientifiques, le nouveau variant B.1.1.529 présente au moins 10 mutations, contre deux pour le Delta.

Conséquence, la Bourse de Tokyo a chuté de 3 % vendredi à la mi-journée en raison des craintes liées à ce nouveau variant. "Il y a des craintes que si les vaccins existants ne fonctionnent pas (face à ce variant, NDLR), les gens doivent se confiner à nouveau", a commenté Nobuhiko Kuramochi de Mizuho Securities, cité par l'agence Bloomberg.

