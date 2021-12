L'Autriche désigne le ministre de l'Intérieur chancelier et tourne la page Kurz

Deux mois après que Sebastian Kurz a quitté la tête du gouvernement autrichien, le ministre de l'Intérieur, Karl Nehammer, a été désigné pour lui succéder, vendredi.

L'Autriche tourne la page Sebastian Kurz et aura bientôt un nouveau chancelier. Le parti conservateur a désigné, vendredi 3 décembre, le ministre de l'Intérieur Karl Nehammer, à la tête du parti comme à la chancellerie. Ce responsable politique de 49 ans a annoncé, à l'occasion, un vaste remaniement ministériel adopté "en consensus" avec les écologistes, auxquels la droite est alliée pour gouverner depuis janvier 2020.

"J'ai été désigné aujourd'hui à l'unanimité par la direction de l'ÖVP comme président du parti et en conséquence comme candidat au poste de chancelier", a déclaré Karl Nehammer devant la presse à Vienne.

"Je suis extrêmement reconnaissant, c'est un honneur et un privilège auquel je ne m'attendais pas", a-t-il poursuivi. "Notre but est désormais d'entamer rapidement les discussions avec le président" Alexander Van der Bellen, auquel il reviendra de valider le prochain gouvernement, a précisé le nouveau chef de file.

La date de l'investiture n'a pas encore été fixée.

Après une ascension éclair, Sebastian Kurz avait été poussé à la démission en octobre à la suite de l'ouverture d'une enquête à son encontre pour corruption. Mais il avait gardé la direction du parti jusqu'à l'annonce, jeudi, de son retrait de la vie politique. Alexander Schallenberg, qui a assuré l'interim à la chancellerie, va retrouver son portefeuille aux Affaires étrangères.

"La fin de l'ère Kurz"

"On assiste à la fin d'un processus entamé en octobre", commente le politologue Thomas Hofer. "Sebastian Kurz espérait initialement revenir rapidement et c'est pour cette raison que le parti avait mis en place Alexander Schallenberg, qui n'avait jamais eu l'ambition" de diriger le gouvernement.

La situation est "différente avec Karl Nehammer, qui doit faire sa place et indirectement rompre avec l'équipe Kurz" en mettant en place de "nouveaux visages", poursuit-il.

Son arrivée "entérine la fin de l'ère Kurz" au sein du parti, abonde Julia Partheymüller, de l'université de Vienne.

Né en 1972 à Vienne, barbe de trois jours et tempes grisonnantes, Karl Nehammer a d'abord fait carrière dans l'armée, où il a été nommé lieutenant.

Gendre d'un présentateur vedette de la télévision, il a ensuite bifurqué vers la communication politique, avant d'être élu député en 2017, puis nommé ministre en janvier 2020. À ce titre, il a dû gérer le premier attentat islamiste survenu en Autriche, qui a fait quatre morts en novembre de la même année.

Considéré par les commentateurs comme "loyal" envers sa formation, marié et père de deux enfants, il a intégré le gouvernement sans pour autant être un proche de Sebastian Kurz.

Intraitable sur la question du droit d'asile, il a été critiqué par des ONG pour avoir fait expulser des enfants en pleine nuit et voulu renvoyer des Afghans à Kaboul alors que les Taliban étaient aux portes du pouvoir.

Un retour à la stabilité

En annonçant son départ jeudi, Sebastian Kurz a expliqué vouloir entamer "un nouveau chapitre", se disant "usé" par les récentes accusations du parquet ayant tourné au scandale politique.

En octobre, plusieurs lieux dont la chancellerie et le ministère des Finances ont été perquisitionnés dans le cadre d'une enquête portant sur des soupçons de détournement de fonds publics entre 2016 et 2018. Ce détournement présumé avait pour but de financer la parution de sondages falsifiés et une couverture médiatique élogieuse à l'égard de Sebastian Kurz.

Depuis ces révélations, l'ÖVP, au pouvoir depuis 1987, a perdu sa première place dans les sondages : il a été doublé par le parti social-démocrate. Il est même talonné par l'extrême droite.

Si certains appellent à de nouvelles élections, "les conservateurs et leurs alliés écologistes insistent sur un nécessaire retour à la stabilité", alors que les Autrichiens se disent las des crises à répétition, selon Julia Partheymüller.

En effet, Karl Nehammer va devenir le cinquième chancelier depuis 2016 : Sebastian Kurz avait alors rompu l'alliance avec la gauche, avant de s'allier avec l'extrême droite.

Puis les nationalistes avaient été emportés, déjà, par un scandale de corruption et un gouvernement d'experts avait été mis en place, avant que Sebastian Kurz ne revienne début 2020 accompagné des Verts.

Pour compliquer la donne, l'Autriche est actuellement reconfinée en raison d'une virulente vague de coronavirus et d'un taux de vaccination situé en dessous de la moyenne de l'Union européenne.

