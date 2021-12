REPORTAGE

En Ukraine, la lassitude des habitants du Donbass après sept ans de guerre

Le lieutenant Myhailo de l'armée ukrainienne à Avdiivka, dans le Donbass, en décembre 2021. © France 24

Texte par : Élena VOLOCHINE | Gulliver CRAGG | Maria VARENIKOVA 2 mn

Dans la région ukrainienne du Donbass, proche de la frontière russe, la situation est instable et les combats sont quotidiens depuis sept ans. Notre reporter Gulliver Cragg est allé à la rencontre des habitants et des soldats massés le long de la ligne de front, alors que Vladimir Poutine et Joe Biden doivent s'entretenir pour parler du conflit.