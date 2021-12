Emmanuel Macron réaffirme son soutien au président ukrainien lors d'un entretien

Emmanuel Macron et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, à l'Élysée, le 17 juin 2019.

La France œuvre sur le terrain diplomatique pour tenter de calmer les tensions entre la Russie et l'Ukraine. Le président français, Emmanuel Macron, a rassuré le chef d'État ukrainien, Volodymyr Zelensky, en se disant déterminer à préserver la souveraineté de Kiev. Il a prévu de s'entretenir avec Vladimir Poutine dans les prochains jours.

Emmanuel Macron s'est entretenu, vendredi 10 décembre, au téléphone avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, auprès de qui il a réaffirmé sa détermination à préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, a déclaré l'Élysée.

Les deux présidents sont "convenus de la nécessité de réengager la négociation dans le format dit 'Normandie', avec la médiation de la France et de l'Allemagne", a encore indiqué la présidence française, ajoutant qu'Emmanuel Macron avait aussi prévu de s'entretenir avec Vladimir Poutine dans les prochains jours.

L'UE prête à de nouvelles sanctions contre la Russie

Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a dit espérer, vendredi, une désescalade de la part de la Russie dans la crise avec l'Ukraine, tout en se disant disposée à de nouvelles sanctions économiques et financières contre Moscou.

Lors d'une conférence de presse avec le nouveau chancelier allemand, Olaf Scholz, la présidente de la Commission a souligné que l'UE souhaitait entretenir de bonnes relations avec la Russie, mais que cela dépendait du bon vouloir de cette dernière.

"Nous voulons une désescalade et une cessation de toute agression contre les voisins (de la Russie)", a-t-elle déclaré. "Sinon, l'Union européenne cherchera à intensifier ses sanctions et à prendre d'autres mesures dans les secteurs économique et financier, en accord avec nos partenaires", a fait savoir Ursula von der Leyen, ajoutant que l'attitude "menaçante" de Moscou à l'égard de ses voisins compromettait la sécurité de l'Europe.

