Covid-19 : face au variant Omicron, l'Europe serre la vis

Une rue vide de Rotterdam, le 21 décembre 2021. Les Pays-Bas ont fermé les magasins jugés non essentiels, les cinémas ou les restaurants.

Alors que le variant Omicron du Covid-19 menace les fêtes de fin d'année partout dans le monde, plusieurs pays d'Europe ont annoncé des restrictions supplémentaires. Tour d'horizon.

Le variant Omicron du Covid-19 vient gâcher la fin d'année en Europe. "Nous pouvons voir une autre tempête approcher", s'est alarmé, mardi 21 décembre, le Dr Hans Kluge, directeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Europe. "Omicron devient, ou est déjà devenu, dominant dans plusieurs pays y compris au Danemark, au Portugal et au Royaume-Uni, où les chiffres sont multipliés par deux tous les un jour et demi à trois jours, entraînant des taux inédits de transmission", a-t-il poursuivi.

Chiffre impressionnant, l'Espagne a enregistré un record de contaminations mardi, avec 49 823 cas de Covid-19 en 24 heures, dont Omicron constitue désormais presque la moitié. Le gouvernement tiendra une réunion extraordinaire mercredi avec les présidents de régions, compétentes en matière de santé, afin d'envisager des mesures supplémentaires.

La région de Catalogne (nord-est), l'une des plus peuplées du pays, a annoncé mardi qu'elle demandera à la justice l'autorisation d'appliquer de nouvelles restrictions, notamment un couvre-feu de 01h00 à 06h00 du matin et la fermeture des discothèques, à partir de la nuit de jeudi à vendredi.

Discothèques fermées en Allemagne

Face à la menace, d'autres pays européens ont annoncé de nouvelles restrictions pour les fêtes. Ainsi, les Allemands ne pourront pas se réunir à plus de dix personnes vaccinées, ou deux non-vaccinées pour les fêtes, a averti le nouveau chancelier Olaf Scholz. Les clubs et les discothèques vont également fermer leurs portes dans tout le pays. Et toutes les compétitions sportives, en particulier les matches de football, se dérouleront désormais à huis clos.

Les Pays-Bas ont fermé les magasins jugés non essentiels, les cinémas ou les restaurants.

Au Portugal, le télétravail deviendra obligatoire pendant deux semaines et les bars et discothèques seront fermés.

La Suède va instaurer une série de mesures, allant du télétravail à une utilisation élargie du passe vaccinal, face à l'augmentation du nombre des contaminations, a annoncé le gouvernement.

La Finlande a notamment décidé que les bars devraient fermer à 21 h la veille de Noël. Plus de 23 000 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés au cours des deux dernières semaines, un record absolu dans ce pays nordique de 5,5 millions d'habitants.

Pas de tour de vis de ce type prévu pour l'instant en France, où environ 20 % des nouveaux cas de Covid-19 relèvent désormais d'Omicron. Mais le gouvernement n'exclut pas d'aller "au-delà" des mesures de restriction en vigueur en cas de "reprise très forte de l'épidémie".

Au Royaume-Uni, parmi les plus sévèrement touchés (plus de 90 000 contaminations par jour), le gouvernement a débloqué mardi un milliard de livres pour les entreprises subissant les conséquences du variant.

