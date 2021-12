Passe vaccinal contre le Covid-19 : tour d'horizon en Europe

Alors que la pandémie de Covid-19 connaît une progression fulgurante en Europe, le gouvernement français souhaite désormais introduire un passe vaccinal, limitant l’accès à un certain nombre de lieux publics aux personnes vaccinées ou guéries. Une formule déjà appliquée dans plusieurs pays européens, non sans polémiques.

Publicité Lire la suite

La passe sanitaire contre le Covid-19 bientôt obsolète ? Introduit début juin pour “accompagner les Français au retour à une vie normale tout en minimisant les risques de contamination”, ce sésame, qui conditionne l’accès aux lieux de loisir et de culture mais aussi aux cafés, aux restaurants ou bien encore aux transports longue distance, pourrait être prochainement remplacé par un passe vaccinal.

Avec cette nouvelle formule, la présentation d’un test de moins de 24 h ne sera plus une option ; seule une preuve de vaccination ou de guérison sera désormais acceptée. Cette réforme sanitaire, que le gouvernement espère voir entrer en vigueur dès mi-janvier, est déjà expérimentée par plusieurs pays européens dont l’Allemagne, l’Autriche où la République Tchèque. Tour d'horizon.

Allemagne : un système régionalisé

Le 18 novembre dernier, la chancelière allemande Angela Merkel annonçait un durcissement des mesures sanitaires pour lutter plus efficacement contre le Covid-19 tout en jugulant la pression hospitalière pour éviter les débordements. L’Allemagne introduit alors la règle du 2G, pour “geimpfte” (vacciné) ou “genesene” (guéri), l’équivalent du passe vaccinal. Mais cette règle ne s’applique pas de manière uniforme sur l’ensemble du territoire : chaque région doit y recourir dès lors que le seuil d'hospitalisation dépasse trois malades du Covid-19 pour 100 000 habitants.

Lorsque le taux d’hospitalisation dépasse six malades pour 100 000 habitants, une formule encore plus restrictive est alors appliquée : le 2G+, qui prévoit, en plus d’une preuve de vaccination ou de guérison, un test antigénique de moins de 24 h ou PCR négatif de moins de 48 h.

Ce système s’applique pour accéder aux restaurants, bars, hôtels, activités culturelles ou bien encore aux salles de sport. La règle 3G, qui nécessite une preuve de vaccination, de guérison ou un test négatif (“getestet”), s’applique quant à elle au milieu professionnel.

01:46

Autriche, Estonie, République Tchèque : passe vaccinal national

Forcée au reconfinement, fin novembre, pour endiguer l’explosion des cas de Covid-19, l’Autriche a depuis imposé des mesures sanitaires strictes pour empêcher un nouveau rebond des contaminations. Depuis le 12 décembre, début du déconfinement, la règle du 2G s’applique à l’échelle nationale : seules les personnes vaccinées ou guéries lors des six derniers mois peuvent fréquenter les restaurants, hôtels, commerces et services de proximité ainsi que les salles de sport. Le port du masque FFP2, qui offre une protection supérieure, y est, par ailleurs, obligatoire.

Comme en Allemagne, les personnes ne disposant pas d'un certificat 2G valide peuvent toujours se rendre au travail, à condition de présenter un test négatif. Pour le reste, elles sont tenues de rester chez elles sauf cas exceptionnels (achats de première nécessité, obligations familiales, urgence de santé, etc).

Plusieurs pays européens dont l’Estonie, la Lettonie, la République Tchèque, l’Irlande ou bien Malte ont également opté pour un passe vaccinal à l’échelle nationale. À noter que celui-ci est requis dès l'âge de 12 ans dans certains États (Malte ou Estonie), 15 ans (Autriche) ou bien parfois uniquement au-delà de 18 ans (Allemagne).

Mesure contestée

Depuis l’introduction du système 2G en Allemagne, des manifestations ont eu lieu à travers le pays contre cette mesure jugée liberticide par une partie des citoyens, rassemblant parfois plusieurs milliers de manifestants comme à Hambourg ainsi qu’à Düsseldorf, le 18 décembre.

Si l’opposition aux mesures sanitaires est une réalité en Allemagne, elle est loin de refléter l’opinion de la majorité des citoyens selon la correspondante de France 24, Emmanuelle Chaze. “Bien sûr, cette mesure est source de frustration après deux ans de pandémie (…) mais lorsqu’on interroge les Allemands, une vaste majorité soutient les mesures du gouvernement. Un tiers des Allemands souhaiterait même que ces mesures aillent plus loin” souligne la journaliste.

En Autriche aussi, les mesures drastiques mises en place par le gouvernement suscitent la colère d’une partie des citoyens, fortement mobilisée sur les réseaux sociaux comme dans la rue. Mi-décembre, plusieurs dizaines de milliers de manifestants se sont réunis dans la capitale, Vienne, pour dénoncer les restrictions sanitaires et notamment l’obligation vaccinale. Une opposition certes minoritaire, mais désormais fédérée en parti politique : le Menschen Freiheit Grundrechte MFG, “L’humain, la liberté, les droits fondamentaux”, créé en février 2021 en réaction aux mesures sanitaires, et qui est depuis parvenu à remporter plusieurs élections régionales.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne