Ukraine : Washington annonce des discussions sécuritaires avec la Russie le 10 janvier

Image d'archive de Joe Biden et Vladimir Poutine. AP - Patrick Semansky

Texte par : FRANCE 24 Suivre 1 mn

Alors que la tension à la frontière ukrainienne est à son comble, un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a annoncé lundi que des discussions sécuritaires entre les États-Unis et la Russie auraient lieu le 10 janvier, avant une réunion entre Moscou et l'Otan deux jours plus tard.