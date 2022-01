Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen donnent le coup d'envoi de la présidence française de l'UE

Emmanuel Macron et les membres de la Commission européenne ont rendu hommage au Panthéon à Jean Monnet et Simone Veil, deux piliers de la construction européenne, à Paris, le 7 janvier 2022.

Emmanuel Macron accueille les membres de la Commission européenne à Paris depuis jeudi pour lancer la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Suivez en direct de l'Élysée la conférence de presse conjointe du chef de l'État et de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.

Publicité Lire la suite

Alors que la France prend la présidence de l'Union européenne, Emmanuel Macron reçoit à Paris les 27 commissaires européens, dont la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. Une cérémonie était organisée, vendredi 7 janvier, au Panthéon, pour rendre hommage à Jean Monnet et Simone Veil, deux grands Européens.

Le président de la République s'est ensuite entretenu avec Ursula von der Leyen. Les discussions ont porté "en particulier sur les textes annoncés comme prioritaires" par Emmanuel Macron dans sa conférence de presse sur la présidence française (PFUE) le 9 décembre, a indiqué l'Élysée.

Il s'agit de rendre "l'Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin", avait-il expliqué, en indiquant que la devise de cette 13e présidence française était "Relance, puissance et appartenance". Emmanuel Macron souhaite qu'elle s'avère "utile" même si elle va percuter de plein fouet la campagne pour la présidentielle d'avril et les législatives de juin.

Outre ces priorités, plusieurs dossiers chauds devraient être abordés, dont les tensions en Ukraine, les relations post-Brexit avec le Royaume-Uni ou le respect de l'état de droit en Pologne et en Hongrie.

Suivez en direct de l'Élysée la conférence de presse conjointe d'Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne