L'actu en dessin : entre la Russie et l'Otan, des pourparlers tendus sur fond de crise ukrainienne

Américains et européens ont dénoncé cette semaine le déploiement de soldats russes à la frontière ukrainienne, craignant un conflit armé. © Yas, Cartooning for Peace

Texte par : FRANCE 24

Après une semaine de pourparlers, les échanges entre la Russie, l'Otan et les États-Unis sur la crise ukrainienne n'ont pas permis de surmonter les désaccords. Américains et Européens dénoncent le déploiement de soldats russes à la frontière, et la Russie continue de démentir toute volonté d'attaquer son pays voisin.