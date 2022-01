L'actu en dessin : au Royaume-Uni, fin de "party" pour Boris Johnson ?

Accusé d’avoir organisé l’année dernière plusieurs « pots » à Downing Street alors que le Royaume-Uni était en plein confinement, et bien qu’il ait reconnu les faits et qu’il se soit excusé, Boris Johnson est sous le feu des critiques pour son manque d’exemplarité et, plus généralement, pour sa gestion du pays.

© Urbs, Cartooning for Peace